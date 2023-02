Vooral mannen melden zich aan als stamceldonor na oproep Thijs Slegers

Ruim 8300 mensen hebben zich inmiddels aangemeld als stamceldonor na de oproep van PSV-perschef Thijs Slegers. Bij de 46-jarige oud-journalist van Voetbal International werd eind 2020 acute leukemie vastgesteld. Onlangs maakte Slegers via social media bekend dat hij niet lang meer te leven heeft.

"De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit, is geen halt toe te roepen", liet Slegers twee weken geleden weten. "Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden. De artsen kunnen niets meer voor me doen."

"Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!"

Daarop riep hij zijn volgers op zich in te schrijven als stamceldonor. "Als jullie me echt blij willen maken, schrijf je via Matchis in. Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!" Die oproep bleek bepaald niet aan dovemansoren gericht. Duizenden mensen gingen erop in en dit aantal groeit nog altijd. Stichting Matchis heeft inmiddels al ruim 11.000 nieuwe aanmeldingen binnen. Nooit meldden zoveel mensen zich in het begin van het jaar aan, laat de stichting weten.

"Je bent pas definitief als donor geregistreerd als je je setje wattenstaafjes terugstuurt."