'Rondreizende' asielzoekers hopen na Someren op een vaste plek

De asielzoekers die in De Hoof in Someren wonen, blijven daar nog tot vrijdag 3 maart. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. In de groepsaccommodatie wonen nog zo’n 130 mensen. De veiligheidsregio is op zoek naar nieuwe opvangplekken. Nog voordat de vluchtelingen naar Someren kwamen in november vorig jaar, werd er brand gesticht bij de opvang.

Volgende week vrijdag komt er dus een einde aan de opvang. “Tot die tijd hebben wij de zorg over deze mensen en proberen we ervoor te zorgen dat zij op een andere plekken in ons land terecht kunnen”, schrijft de veiligheidsregio in een reactie. 'Donkerste maanden'

De vluchtelingen die in Someren werden opgevangen, reisden de afgelopen maanden van sporthal naar sporthal in de regio Zuidoost-Brabant. Ze werden onder meer gehuisvest in Best, Heeze-Leende, Deurne, Beek en Donk en nu dus Someren. Volgens de veiligheidsregio worden in het hele land nu nieuwe opvangplekken gezocht en komt er een einde aan het rondreizen. Het rondreizen van de groep asielzoekers werd als erg onwenselijk en onmenselijk ervaren. De gemeente Someren wilde met de opvang van enkele maanden in de groepsaccommodatie de mensen wat rust gunnen. “We willen de mensen bijstaan in de donkerste maanden van het jaar”, zei wethouder Louis Swinkels op een inloopavond. 'Daad van terreur'

Maar op deze inloopavond liepen de gemoederen hoog op. Veel aanwezigen zagen de komst van de asielzoekers niet zitten. Honderd inwoners demonstreerden in het centrum van het dorp en een petitie werd 700 keer ondertekend. Een paar dagen voor de komst van de asielzoekers, werd er brand gesticht bij de opvang. De burgemeester van Someren, Dilia Blok, noemde de brandstichting ‘een daad van terreur’. Toen de asielzoekers er eenmaal waren, verstomden de protesten. Inwoners die eerst sceptisch waren, vonden dat de overlast meeviel. “Als het zo rustig blijft, mogen ze wat mij betreft tot de zomer blijven”, vertelde een omwonende. Maar dat zou volgens haar ook komen doordat er minder mensen werden opgevangen dan gepland. Eerst zouden er 450 asielzoekers naar Someren komen, dat werden er uiteindelijk zo’n 140.