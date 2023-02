Buren willen dat man die flat terroriseert vertrekt: 'Wordt steeds gekker'

Een 47-jarige man uit Boxtel wordt verdacht van twee levensgevaarlijke brandstichtingen: op het balkon en op het dak van zijn appartement. Omwonenden zijn bang en willen dat hun buurman Christian zo snel mogelijk vertrekt én de juiste hulp krijgt. Het OM wil dat de man anderhalf jaar de cel in gaat en eist een schadevergoeding van bijna zevenhonderd euro.

De man wordt ook beschuldigd van vernielingen, diefstal en rijden onder invloed. De advocaat van Christian doet het af als ‘losse incidentjes’ en de verdachte ziet ook maanden later het gevaar niet in.

De Boxtelaar stond maandag voor verschillende zaken voor de rechter. Onder andere voor brandstichting op het balkon en het dak van zijn appartement met een levensgevaarlijke situatie voor de buren. Ook wordt hij verdacht van het vernielen van ramen en een spiegel van een auto en het stelen van het ‘wapenschild van Boxtel’ dat aan het gemeentehuis hing.

Buurtbewoners bang

Vorig jaar zomer deden omwonenden al hun verhaal bij Omroep Brabant. Begin juli draaide de man helemaal door en riep iets over een gasbom. “Ik durfde niet meer naar binnen. Het was echt heel angstaanjagend”, vertelde een buurvrouw. Even later zagen buren dat het balkon in brand stond.”

En dat was niet de eerste keer. “Hij heeft een ladder op zijn balkon staan zodat hij het dak op kan en dan maakt hij daar met benzine een vuurtje. Dat gaat een keer gruwelijk fout.” Ook de directe buren van de man leven niet meer rustig, ze houden zelfs een lijstje bij om de man weg te krijgen. “Mijn buurman wordt steeds gekker. Het is klaar nu."

“Was niet gevaarlijk”

Eind juni maakt Christian een vuurtje met takken, kastdeurtjes en benzine op zijn dak. “Ik had er ook water staan, zodat ik het kon blussen als het fout zou gaan.” Acht maanden later vindt hij zijn actie nog altijd niet gevaarlijk. “Het dak was nat, er lag een dikke laag grind en ik had iets onder het vuurtje gelegd.”

Een goede week later is er brand op het balkon van de verdachte. Christian heeft zelf een vuurkorf gemaakt en er zijn hoge vlammen zichtbaar. “Ik weet niet beter dan dat dit mag.” Als de brandweer aan komt rijden, is Christian niet bij het vuurtje. En hij blijkt onder invloed van cannabis en het narcosemiddel ketamine.

Geschreeuw

Nu is het rustig, vertellen de buren. En dat kan ook kloppen, de man zit namelijk sinds 27 december vast in de gevangenis in Grave. Daarvoor hadden ze nog een hoop overlast, vertelt een buurvrouw. “We horen geschreeuw, dat is wel angstaanjagend. We zien onze buurman eigenlijk nooit, wel een hoop vreemd volk.” De buurvrouw hoopt vooral dat haar buurman de juiste hulp krijgt.

Woningbouwstichting JOOST heeft na de overlastmeldingen van afgelopen zomer afspraken gemaakt met de huurder. Zo mag hij niet meer op het dak komen en is er aangifte gedaan. “Voor nu hebben we gedaan wat wij konden doen”, meldt een woordvoerder. Verder willen ze niet ingaan op deze zaak omdat het nu aan de rechter is. Over twee weken doet die rechter uitspraak.

