Aangifte burgemeester na racistische projectie: 'Carnaval is van iedereen'

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem spreekt zijn afschuw uit over de racistische teksten die maandagavond korte tijd geprojecteerd werden op het Eindhovense stadhuis. “Racisme heeft niets te zoeken in onze inclusieve stad", zo reageert hij.

"Ons carnaval is een feest van iedereen", benadrukt Dijsselbloem. "Van verbinding en verbroedering, en dat blijft zo.” De burgemeester gaat aangifte doen.

Links naar een complotwebsite

Volgens Oscar, die de teksten maandagavond rond halfelf zag verschijnen, ging het om teksten zoals 'Houd Lampegat blank' en om links naar een complotwebsite. 'Alaaf namens Blank Nederland', stond er onder meer. En: 'We moeten het voortbestaan van ons Volk en een toekomst voor Blanke Kinderen veiligstellen'.

Wie deze teksten op het gebouw projecteerde, is niet duidelijk. Volgens Oscar kon de projectie snel worden beëindigd. "Ik denk dat het maar vijf minuten te zien was. Ik zat bij een plekje vlakbij het Stratumseind toen ik het zag", vertelde hij dinsdagochtend. "Het viel volgens mij niet heel veel mensen op, maar wel de politie. Agenten gingen er snel op af."

OM bekijkt of een onderzoek gestart kan worden

Een woordvoerster van de politie bevestigt dinsdagochtend dat agenten snel aanwezig waren maar ze hebben niemand kunnen aanhouden.

"Er is nog een gebouw tegenover het gemeentehuis doorzocht maar ook daar werd niets aangetroffen. Met het OM wordt nu bekeken hoe en of we een onderzoek kunnen starten."

Soortgelijke acties

Eerder vonden soortgelijke acties plaats tijdens de jaarwisseling op de Erasmusbrug in Rotterdam en begin deze maand op het Anne Frankhuis in Amsterdam.

De verantwoordelijkheid voor de tekst op de Erasmusbrug werd op Telegram opgeëist door een extreemrechtse groepering. Leden van de appgroep 'White Lives Matter' (WLM) schreven dat Nederlanders en Duitsers samenwerkten bij die actie. Ook kondigde de groepering meer acties aan.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de leuzen op de Rotterdamse Erasmusbrug. Het OM is van mening dat die uitingen strafbaar zijn.

LEES OOK: Racistische teksten geprojecteerd op stadhuis: 'Houd Lampegat Blank'