Vuilnisman Carlo gaat staken: ‘Het wordt een klerezooi in Den Bosch’

Vuilnisman Carlo Peulen (57) uit Den Bosch legt het werk vanaf woensdag neer. Samen met een groot deel van zijn collega’s van de afvalstoffendienst gaat hij vijf dagen staken voor een betere cao. “Ik heb collega’s die niet meer kunnen rondkomen.”

“Stapels vuilniszakken naast de ondergrondse containers”, verwacht Carlo, die al tien jaar chauffeur is bij de vuilophaaldienst in Den Bosch. “Bij de kliko thuis zullen de zakken zich ook opstapelen. En je krijgt een hoop zwerfafval. Mensen gaan rommel bij de containers neerzetten, omdat hun kliko vol zit."

Eigenlijk was het plan om carnavalsmaandag al te gaan staken, volgens Carlo. “Maar dat kunnen we niet maken naar de carnavalsvierders. Dan gaat het echt om tonnen afval. Carnaval zit echt in mijn hart.” De straten in het centrum worden overigens wel schoongeveegd van bijvoorbeeld bekers, zegt hij. “Dat is een andere ploeg.”

Volgens de vuilnisman is er veel begrip bij bedrijven en inwoners voor de actie. “Dat hoor ik als ik het afval nu ophaal”, zegt hij vanaf de vuilniswagen. “Iedereen merkt het in zijn portemonnee, dus mensen kunnen zich inleven in onze situatie.”