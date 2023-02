Wietexperiment gaat eind dit jaar dan tóch van start in Tilburg en Breda

Tilburg en Breda gaan als eerste gemeenten beginnen met het langverwachte experiment met legaal geteelde wiet en hasj. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) mede namens minister Dilan Yesilgöz (Justitie) woensdag laten weten in de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de proef eind dit jaar al van start gaat, al zijn daar wel een paar voorwaarden aan verbonden.

Het is nu nog zo geregeld dat coffeeshops wel wiet mogen verkopen, maar niet inkopen. Het idee van de proef is om te kijken hoe ook de aanlevering van wiet legaal geregeld kan worden.

De afgelopen jaren werd de proef met gereguleerde wietteelt al een paar keer uitgesteld. Er zijn tien gemeentes geselecteerd om mee te doen met de proef, en die zouden in het tweede kwartaal van dit jaar zouden beginnen met het experiment. Maar afgelopen december liet Kuipers al weten dat die streefdatum niet gehaald kon worden. Wel zei hij dat Tilburg en Breda misschien al eerder zouden kunnen starten met een 'aanloopfase'. Dat gaat nu dus ook gebeuren.

De shops in Tilburg en Breda kunnen tijdens de proef dus legaal wiet inkopen en in huis hebben. Ze mogen straks een beperkte voorraad aanhouden van maximaal 500 gram. Ook moet duidelijk zijn dat een half jaar later de proef ook in andere gemeenten van start kan gaan.

Te weinig telers

Om de proef te laten slagen, moet het lukken om de teelt van de cannabis goed op te zetten. Voor de start in Tilburg en Breda wil het kabinet minimaal drie telers hebben die wiet leveren. Voor de volledige proef met ook de andere acht gemeentes moeten dat er tien worden.

Maar momenteel is er volgens Kuipers slechts één teler klaar om te leveren. De anderen hebben nog problemen met het opstarten van de teelt. Dat is niet eenvoudig vanwege problemen met bouwmaterialen en het openen van een bankrekening. Het kabinet probeert ze volgens de minister waar mogelijk te ondersteunen.

Blije burgemeesters

De burgemeesters van Breda en Tilburg zijn blij met de beslissing. "We hebben heel lang moeten wachten, maar nu kunnen we eindelijk versnellen en echt stappen gaan zetten", zegt Paul Depla van Breda. "Met deze aanloopfase in Brabant kunnen we eerste ervaringen opdoen, kinderziektes opsporen en de kennis opdoen om het experiment te perfectioneren."

En ook bij Theo Weterings van Tilburg overheerst de opluchting. “De aanhouder wint. Het gedoogbeleid is failliet. Dat weten we al jaren. Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs. Ik ben er trots op dat Breda en Tilburg samen dit 'experiment binnen het experiment' hebben gecreëerd."

