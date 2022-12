Wietexperiment wéér uitgesteld, Brabant mogelijk toch eerder van start

Het langverwachte experiment met legaal geteelde wiet en hasj is opnieuw uitgesteld. Volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid gaat de proef pas op z'n vroegst in 2024 van start. In onze provincie doen Breda en Tilburg mee aan het experiment.

Sven de Laet & ANP Geschreven door

Eigenlijk had de proef al in 2021 van start moeten gaan. Dat is door uiteenlopende redenen al meerdere keren uitgesteld. Zo blijkt het voor de telers tot nu toe erg lastig om geschikte locaties te vinden, vergunningen te verkrijgen en bankrekeningen te openen. Vorige maand klaagden telers in meerdere deelnemende gemeentes al over het gebrek aan hulp vanuit Den Haag. Volgens minister Kuipers blijft het een 'buitengewoon ingewikkeld proces'. Zo moet er voldoende variatie zijn in de wiet, moet de kwaliteit hoog zijn en is er voldoende aanvoer nodig. Anders zullen klanten alsnog kiezen voor andere coffeeshops, vreest Kuipers. Brabants voorproefje

Overigens staat de minister niet onwelwillend tegenover het plan van burgemeesters Depla (Breda) en Weterings (Tilburg), die ervoor pleitten om alvast te starten met de gemeentes die wél klaar zijn om te beginnen. Zij zijn bang dat nieuw uitstel negatieve gevolgen heeft voor het draagvlak in hun gemeentes. Kuipers geeft aan na te denken over zo'n aanloopfase. "Zo kan bijvoorbeeld getest worden met het verplichte beveiligd vervoer en het track & trace-systeem."