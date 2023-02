Passagier overlijdt bij scooterongeluk: 120 uur taakstraf geëist

Een dodelijk ongeluk tussen een scooter en een auto op de Ringbaan-Zuid in Tilburg moet volgens de officier van justitie zijn veroorzaakt door de 32-jarige bestuurder van de scooter. De Tilburgse verdachte hoorde woensdag bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 120 uur en een jaar rijontzegging eisen. Bij de botsing kwam de man achterop de scooter, ook een 32-jarige Tilburger, om het leven. De verdachte raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde 8 september 2021 even na middernacht op de kruising van de Ringbaan-Zuid en de Tatraweg in Tilburg. Na de melding werden verschillende hulpdiensten ingeschakeld, waaronder twee traumahelikopters. De wegen lagen na de botsing bezaaid met brokstukken van de scooter en de wagen. De kruising was uren afgesloten voor politieonderzoek.

De scooterrijder zou roekeloos hebben gereden en geen voorrang hebben verleend. Ook de 43-jarige automobilist uit Tilburg werd na het fatale ongeval aangehouden. Ook hij zou schuld hebben aan het ongeluk en werd beschuldigd van te hard, gevaarlijk en onvoorzichtig rijden.

De man zou deze week ook voor de rechter moeten verschijnen, maar volgens het Openbaar Ministerie is ‘na heroverweging’ de dagvaarding ingetrokken. De reden is onbekend.