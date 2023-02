10 boetes voor carnavalsvierders die zelf drank meenamen naar centrum Breda

Tijdens carnaval zijn in Breda tien carnavalsvierders beboet omdat ze zelf meegenomen drank in glas of blik niet wilden inleveren bij een controlepost. Dat meldt de gemeente Breda. Het stadsbestuur had voor het centrum een verbod ingesteld om verwondingen door glas of blik op straat te voorkomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente verliep de actie zonder al te veel problemen.

Bij enkele toegangswegen waren controleposten neergezet. Ook in het centrum konden mensen aangesproken worden die drank bij zich hadden in glas of blik. Volgens de gemeente is dat door beveiligers en boa's 'met charme' gedaan. "Eerst legden we mensen uit waarom het verbod er was. Daarna verzochten we hen vriendelijk om alles weg te gooien. Wilden ze hier niet aan mee werken? Dan schreven we een boete uit. Het schrijven van een boete voor het glas en blikverbod was het laatste redmiddel maar geen doel op zich."

Flessen wijn

Hoe strikt het verbod is gehandhaafd, is niet helemaal duidelijk. Omroep Brabant sprak verschillende feestvierders die probleemloos bij populaire locaties zoals de Markt, de Havermarkt, de Haven of het Van Coothplein konden komen, zonder dat hun tassen gecontroleerd werden. "Er stonden wel hekken waar wat mensen bij stonden, maar die waren aan het kletsen en we konden zonder controle naar binnen. Ook sprak niemand ons erop aan als we uit de bierblikjes dronken," zegt een van de bezoekers. Een andere bezoeker toont foto's van platgetrapte blikjes en lege flessen wijn die op straat liggen.

Minder snijwonden

De gemeente is in ieder geval tevreden. "Er zijn minder meldingen van snijwonden, horen we van de EHBO. Hopelijk kunnen we dat aan het verbod linken. We gaan later nog evalueren. We hebben geconstateerd dat veel mensen op een creatieve manier gehoor hebben gegeven aan het glas- en blikverbod door te werken met plastic flessen of bidons."

Horeca is blij

Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda en tevens voorzitter van de Koninklijke Horeca Breda, is blij met de controles. "Dit jaar zagen we al veel minder alcohol van buitenaf via de toegangswegen binnen komen. In het verleden liepen mensen met winkelwagens vol drank voor de straten." Als het aan De Vos ligt krijgen de controles herhaling.

Of er volgend jaar weer gecontroleerd wordt, is nog maar de vraag. Politiek Breda is verdeeld over de maatregelen. Zo diende de lokale SP een motie in om in ieder geval blikwerk toe te staan. Anders zouden sommige mensen het carnaval niet meer kunnen betalen.

