Met snel geld naar Brabant gelokt: voor zangcarrière of voor cocaïneklus?

Tien Colombianen werden vorig jaar opgepakt in een afgelegen loods in de polder tussen Steenbergen en Kruisland. Ze kampeerden rond een cocaïnewasserij. De mannen beweren dat ze met mooie praatjes naar ons land zijn gelokt, maar politie en justitie geloven daar niks van. In een bomvolle rechtbank vertelden de verdachten hun verhaal. Ze hebben uiteenlopende achtergronden zoals gouddelver, koffieplanter en zelfs muzikant. En ze kunnen coke maken, denkt de officier van justitie die vier jaar cel eiste.

Het drugslab was een toevalstreffer. De FIOD volgde een vrachtwagen en vermoedde sigarettensmokkel. Toen inspecteurs op 31 maart vorig jaar naar binnen gingen in de loods aan de Boonhil kwamen ze onverwacht tien mannen tegen. Die werden in de boeien geslagen. Een misselijkmakende chemische stank ontsnapte.

Pipowagen

De Colombianen woonden in de loods. Zeven van hen sliepen in een stacaravan, een pipowagen, drie anderen in koepeltentjes. Omringd door vaten, tonnen en jerrycans. In de loods stonden duizenden liters chemische stoffen. Binnen waren drie ruimtes voor de drugsproductie. Er was ook een ketel met verwarmingsbuizen. Dik 66 kilo cocaïne was gereed.

Alle tien verdachten zeiden hetzelfde in de rechtszaal. Een 'onbekende’ had hen benaderd voor een goedbetaalde baan in Europa. Vanuit soms afgelegen dorpen in het Colombiaanse regenwoud gingen ze op pad. Naar eigen zeggen om te poetsen, als keukenhulp, in de aardappelhandel te helpen of te schilderen in de bouw.

God

Mario (39) verwachtte voor schilderwerk 20 tot 30 euro per uur. "In Colombia verdien je dat in een week. Werk is schaars.” Jorge (33) vertelde dat hij droomt van een zangcarrière. “Ik kan heel goed zingen. Dat talent heb ik van God gekregen."

De verdachten hebben voornamen als Jesus, Diego, William en Luis. Jose is met 67 jaar de oudste. Het zijn bouwvakkers, een taxichauffeur, maar ook een koffieplanter en gouddelver. Velen hebben een gezin met kinderen. Allemaal zeiden ze dat ze graag terug naar huis willen, sommigen waren in tranen.

'Wat doen we hier?'

De meesten reisden vorig jaar eerst naar Spanje en daarna via Parijs naar Nederland. “25 uur in de bus", verzuchtte eentje van hen. Bij de rechters klonk de hele dag verbazing over die lange reis. “Allemaal om hier schoon te komen maken?” Jesus (43) kwam voor de aardappelen, maar in die hele loods was geen aardappel te vinden. Wel negen landgenoten. Een van de rechters vroeg: “Dan is toch eerste vraag: wat doen we hier jongens?”

Net als in andere cokezaken zeggen advocaten dat de verdachten eigenlijk slachtoffer zijn van ‘moderne slavernij’. Maar daarvoor is geen bewijs, zegt de officier van justitie. “Als je echt pootje bent gelicht, dan ben je met tien man en dan ga je toch weg? Ze zijn gewoon gebleven omdat ze wisten wat ze hier kwamen doen."

Tolken

Het proces verliep traag omdat twee tolken alles moesten vertalen. De tien verhoren alleen al duurden bijna zes uur.

De Steenbergse cocaïnewasserij heeft maar kort bestaan. Op basis van het afval en wat gevonden aantekeningen denkt de officier van justitie dat er 127 kilo coke is gemaakt. “Genoeg voor 368.000 gebruikershoeveelheden. Dus in twee weken tijd is voor negen miljoen euro straatwaarde gemaakt."

De eigenaren van de loods zeggen dat ze niks wisten van het lab. Ook de huurder ontkent dat hij wat wist. Vrijdag komen de advocaten van de verdachten aan het woord.

De voorbije jaren ontdekte de politie zeker 20 cokewasserijen, zoals in Lepelstraat en St Willebrord.