Veel klachten over noodopvang: 'Onder de woonunits lopen ratten'

De leefomstandigheden op de noodopvang voor asielzoekers en vluchtelingen bij Kasteel Meerwijk in Den Bosch zijn ver onder de maat. Het sanitair en de keukens vertonen de nodige mankementen. Het terrein is vervuild, wat ongedierte aantrekt. "Onder de woonunits lopen ratten", zegt een 25-jarige bewoner die anoniem wil blijven.

De bewoner zegt dat hij drie maanden in de noodopvang heeft gewoond. Volgende week gaat hij naar een andere opvang. Hij beschrijft hoe het is om er te wonen.

Het terrein is privé-eigendom van twee mensen, onder wie Wendy van der Valk. Het Van der Valk-hotel in Nuland is verantwoordelijk voor faciliteiten en de andere voorzieningen op het terrein. "De beheerder en de eigenaar hebben toegezegd maatregelen te nemen. Een noodopvang moet aan minimumeisen voor hygiëne en veiligheid voldoen. Volgende week houden we een inspectie", zegt Waarsenburg. Die verder zegt dat een groep nieuwe bewoners aan de bel heeft getrokken over de omstandigheden op het terrein.

Smerig en vervuild

Omroep Brabant ontving de afgelopen dagen enkele reacties van mensen, die liever anoniem blijven, over de situatie op het terrein. Het sanitair is volgens deze bronnen smerig en primitief. Er zijn te weinig douches voor het aantal bewoners. Ook de kwaliteit van de douches zou door vernielingen te wensen overlaten. Bovendien is er weinig privacy.

Door het weinige licht op het terrein voelen bewoners zich onveilig. Ook zouden er vrouwen zijn benaderd zijn om tegen een vergoeding bepaalde handelingen te verrichten.

Meer verlichting

Eigenaar Van der Valk en de beheerder van het terrein laten via een woordvoerder weten dat de eerste maatregelen om het terrein veiliger te maken al zijn genomen. "Er is inmiddels meer licht en dat moet ook de ratten weren. Het ongedierte komt in het donker naar buiten. Verder gaan zorgen dat de boel opgeruimd en schoongemaakt wordt, al moeten de bewoners daar ook op letten."

Aan de afstand tussen woonunits en keukens en sanitair zeggen ze weinig te kunnen doen. "Er is destijds gekozen voor aparte units, daar kunnen we niets aan veranderen. Het is geen hotel, maar een noodopvang. Maar de zaken moeten uiteraard wel op orde zijn qua hygiëne en veiligheid", aldus de woordvoerder.