Vechtersbazen uit schokkende video: 'Dit is maar het halve verhaal'

Drie jongens die zich bij de politie hebben gemeld na de mishandeling op carnavalsdinsdag van een 16-jarige jongen uit Diessen, vertellen wat er volgens hen gebeurd is. "Ja, we hebben die jongen mishandeld, maar daar ging wel een heel verhaal aan vooraf", beweren ze.

In partycentrum Hercules in Diessen ging het al mis. Er ontstond een ruzie tussen twee groepen. "We werden er door de eigenaar uitgezet, net als die andere groep." Waar de ruzie over ging, willen de jongens niet zeggen, maar eenmaal buiten liep het uit de hand. Filmpjes van de vechtpartij bij het partycentrum kwamen op de videosite Dumpert terecht.

'Maar de helft'

"Wat je op de video ziet die rondgaat, is maar de helft van het verhaal. Die andere jongens vielen eerst ons aan", stellen ze.

"Ze lagen boven op mijn vriend, sloegen hem op zijn kop. Hij bloedde overal. Ik ben hem komen helpen", zegt een van de jongens tegen Omroep Brabant. Volgens hem is daarbij de kaak gebroken van de jongste van het drietal. "We zijn vandaag bij de huisarts geweest."

Daarna vertellen ze dat ze een paar minuten na de eerste vechtpartij de daders opnieuw tegenkwamen. "We wilden wraak", zeggen de drie jongens die 17 en 18 jaar oud zijn. Dus vielen ze op hun beurt een 16-jarige jongen aan. "Zijn vrienden waren daar wel bij, maar gingen ervandoor. We hadden het niet moeten doen, maar we hadden allemaal gedronken."

'Bedreigingen'

De drie daders zeggen dat ze sinds de video rondging niet meer over straat kunnen in hun woonplaats Diessen. "Enerzijds zijn we bang om die andere jongens tegen te komen. Maar iedereen in het dorp kijkt ons nu raar aan, omdat ze het hele verhaal niet kennen. We krijgen tientallen bedreigingen." De drie jongens zeggen dat ze nog aangifte gaan doen tegen de andere groep.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat de jongens zich op het bureau hebben gemeld. Meer wil hij niet over de zaak kwijt. Het onderzoek is volgens de woordvoerder nog in volle gang.

