Brabander wil meer huizen, ook als dat ten koste gaat van het buitengebied

De meeste Brabanders zijn bereid buitengebied op te offeren om huizen te kunnen bouwen. En als gemeenten te weinig sociale huurwoningen bouwen, mag de provincie ze daar best toe dwingen. Dat blijkt uit de antwoorden die meer dan 18.000 Brabanders gaven in het Kieskompas dat sinds vorige week online staat.

Omroep Brabant stelde samen met de andere regionale omroepen en de website Kieskompas een stemwijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen op. Dik 18.000 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie hebben dit Kieskompas in de eerste week al ingevuld.

72% wil druk vanuit provincie

De stelling 'Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied' leverde dit resultaat op:

51 procent van de Brabanders is het ermee eens.

32 procent is het er niet mee eens.

De rest weet het nog niet.

Dat is niet overal zo: in Limburg bijvoorbeeld vindt maar 39 procent bouwen in het buitengebied een goed idee.

Daarnaast vinden Brabanders dat er best druk op gemeenten mag worden uitgeoefend als ze te weinig sociale huurwoningen bouwen. 72 procent van de mensen die het Kieskompas invulden is hier een voorstander van.

Dit wil niet zeggen dat de Brabanders bereid zijn het buitengebied zomaar op te geven:

55 procent wil niet dat er buitengebied moet wijken voor bedrijventerreinen.

24 procent vindt dat dat wel mag.

De rest heeft nog geen mening.

36 procent vindt dat vervuilende bedrijven die goed zijn voor de werkgelegenheid, toch moeten vertrekken uit onze provincie.

Als de natuur te lijden heeft onder recreatie is de Brabander opvallend uitgesproken: 72 procent wil recreatie in de Biesbosch beperken, om de natuur daar te beschermen.

Drugsoverlast

Andere zaken waar de Brabanders het voor een groot deel over eens zijn:

Drugsoverlast moet harder, en met minder nadruk op preventie, worden aangepakt (68 procent).

Er moet meer geld naar het openbaar vervoer, ook in de dorpen (65 procent).

Er moeten meer openbare laadpalen komen (62 procent).

Jong en oud

Over sommige onderwerpen zijn de verschillen tussen jongeren en ouderen groot:

80 procent van de 50-plussers wil drugsoverlast harder aanpakken, tegenover 44 procent van de stemmers onder de 35.

50 procent van de 35-minners wil meer windmolens, terwijl 50-plussers er veel minder in zien (36 procent).

Klik hier om de Brabantse stemhulp zelf in te vullen.

