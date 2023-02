Johan Vlemmix opent nucleair trainingscentrum om atoomramp te overleven

Wat moet je doen bij een aanval met een atoombom? Voor het antwoord op deze vraag kun je binnenkort terecht op het terrein van de voormalige sterrenwacht in Hoeven. Eigenaar Johan Vlemmix (64) start hier een nucleair trainingscentrum inclusief atoombunkers en overlevingspakketten. Het eerste in zijn soort in Nederland.

Op het complex in het bos is Vlemmix volop bezig met de voorbereidingen. Alle dode bomen heeft hij er inmiddels laten weghalen. Verder wordt er een nieuw hek geplaatst om nieuwsgierigen buiten de deur te houden. Op een plek onder de grond achter het hoofdgebouw komt de eerste volledig ingerichte atoombunker.

Wie denkt dat het gaat om een nieuwe stunt van de oranje-fan en oprichter van Feestpartij vergist zich. De ondernemer uit Hoeven is namelijk bloedserieus: “Wat veel mensen niet weten, is dat ik in de jaren tachtig atoombunkers heb ontworpen en gebouwd in binnen- en buitenland. Daarnaast gaf ik voorlichting bij bedrijven en op scholen. Ik keer dus terug naar mijn oude vak als nucleair beveiligingsexpert.”

“Ik zie het als mijn missie om mensen voor te bereiden op een atoomramp. Ik merk dat dit het moment is om het te doen. Neem Poetin of China. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Vroeger had je in Nederland nog de Bescherming Bevolking (BB) om burgers in tijd van oorlog te beschermen. Die zou eigenlijk terug moeten komen, want nu weten mensen niet meer wat ze moeten doen. In het buitenland zijn burgers veel beter geïnformeerd”, zegt hij.

In ons land zijn nucleaire oefeningen nu nog voorbehouden aan hulpverleners van brandweer, ambulancepersoneel, politie en defensie. In Hoeven komt het eerste trainingscomplex dat zich vooral richt op burgers. “Ik wil mensen geen angst aanjagen", stelt Vlemmix. "Je moet het zien als de reserveband van een auto. Die gebruik je in principe ook niet maar het is toch fijn dat je er eentje hebt.”