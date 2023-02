Ruim 20 vaten vol drugsafval gedumpt in buitengebied Made en Hooge Zwaluwe

Op twee plekken is donderdagnacht drugsafval gedumpt. In totaal ging het om 22 vaten: 7 in Made en 15 in Hooge Zwaluwe. Van de daders ontbreekt vooralsnog ieder spoor.

De eerste vondst werd vrijdagochtend vroeg rond zes uur gedaan. Iemand zag langs de Witteweg in Made zeven vaten liggen. Toen agenten daar aankwamen, bleken die vol te zitten met vloeibaar drugsafval. Ongeveer een uur later werden er ook vijftien vaten gevonden op de Hoevenseweg, in het buitengebied van Hooge Zwaluwe. Twee daarvan dreven in het water. Schade is beperkt

Hoewel uit zeker één van de vaten vloeistof lekte, lijkt er weinig tot geen schade te zijn. Inmiddels zijn alle vaten opgeruimd door gespecialiseerde bedrijven. De politie heeft onderzoek gedaan op beide plekken, maar heeft nog geen idee wie er achter de dumpingen zit.