Veldbestormer PSV (20) was dronken en had gebiedsverbod

De 20-jarige man uit Roermond die donderdagavond tijdens PSV-Sevilla het veld bestormde en de keeper van de Spaanse ploeg aanviel, wordt verdacht van mishandeling. Ook overtrad hij een gebiedsverbod, dat de gemeente hem eerder had opgelegd én een stadionverbod van de club zelf.

Het Openbaar Ministerie laat verder weten dat de man onder invloed van alcohol was. Uit een test bleek dat hij een alcoholpromillage had van ruim 1,6. Dat staat gelijk ongeveer tien glazen bier. Ook staat in de verklaring van het OM dat de man in 2021 en 2022 al eens taakstraffen kreeg, nadat hij zich eerder misdragen had rondom voetbalwedstrijden.

De zaak wordt via snelrecht afgehandeld. Woensdag 8 maart komt de man al voor de rechter. Daarbij wordt extra rekening gehouden met de impact van zijn actie en zijn strafrechtelijk verleden.

'Schamen ons diep'

PSV heeft vrijdagmiddag in een verklaring laten weten eventuele boetes van de UEFA op de veldbestormer te gaan verhalen. Daarnaast wil de club in de toekomst het beleid rondom stadionverboden beter gaan handhaven. "Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor", zegt algemeen directeur Marcel Brands.