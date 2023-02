Brute overval op oudere man: jongens van 14 en 15 krijgen jeugddetentie

De twee jongens van 14 en 15 jaar oud die afgelopen oktober een 71-jarige man in zijn huis aan de Lingestraat in Helmond overvielen, krijgen jeugddetentie, werkstraffen en een leerstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdagmiddag bepaald.

De jongens uit Utrecht gingen woensdag 26 oktober met bivakmutsen en wapens naar de seniorenwoning van de man. Daar wilden ze een gouden ketting stelen. Nadat de man de deur had open gedaan, werkten de jongens hem tegen de grond. Daar kreeg hij meerdere klappen en trappen. Ook werd het slachtoffer bedreigd met een hamer en een groot mes. Uiteindelijk vertrokken de jongens met de ketting, een dolk, parfum en een portemonnee met de pinpas van de man. Daarmee probeerden ze even later nog geld van zijn bankrekening te halen. Tijdens hun vertrek sloegen de jongens met hun hamer ook een tablet en een huistelefoon kapot. Laffe en gewetenloze daad

Omdat de jongens minderjarig zijn, worden ze berecht via het jeugdstrafrecht. Daarbij gelden vaak lagere straffen, die vooral moeten bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de daders. Toch krijgen de jongens nu jeugddetentie opgelegd, omdat de rechter hun overval ziet als een laffe en gewetenloze daad, zeker gezien de hoge leeftijd van de man. Beide overvallers krijgen 180 dagen jeugddetentie. Bij de 15-jarige jongen zijn 143 dagen daarvan voorwaardelijk, bij de 14-jarige 175 dagen. Ze hebben de afgelopen maanden al wel in voorarrest gezeten. Naast de bijkomende werkstraffen, legt de rechter nog een paar bijzondere voorwaarden op. Zo krijgen ze een meldplicht bij de jeugdreclassering en mogen ze geen contact meer met elkaar hebben. Daarnaast krijgt de oudste jongen een enkelband en moet hij zich laten behandelen in een kliniek.