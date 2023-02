PSV-supporters vrezen straf na bizar incident: ‘Klap zal hard zijn’

Woorden als ‘treurig’, ‘pissig’ en ‘ongeloof’, komen voorbij wanneer PSV-supporters wordt gevraagd naar het incident van donderdagavond waarbij een man de doelman van Sevilla aanviel. Voorzitter Rob Bogaarts en bestuurslid Dirk van Gestel van de supportersvereniging vrezen voor de straf van de UEFA.

Van Gestel zat op de tribune waar de supporter vandaan rende en kon zijn ogen niet geloven. “Iedereen keek elkaar vol ongeloof aan. Wat bezielt deze man? Een dag later ben ik nog steeds pissig. Hoe kun je dit in godsnaam doen.” Het antwoord weet het bestuurslid van de supportersvereniging niet. Zijn collega, voorzitter Rob Bogaarts, was vol emotie tijdens het moment. “Wat doet die man daar, dat was mijn eerste gedachte. Daarna heb ik niks meer van de wedstrijd meegekregen. Ik was alleen maar bezig met wat voor consequenties dit zou hebben voor PSV.”

"Misschien mogen we volgend jaar niet meer meedoen in Europa."

Want daar zijn de heren allebei bang voor. “De klap zal hard zijn”, vreest Van Gestel. “Ik denk dan aan een heel jaar geen wedstrijdbezoeken tijdens Europese wedstrijden. Of misschien mogen we zelfs niet meedoen. Dat zou helemaal triest zijn.” Ook bij de voorzitter uit Eersel zijn er angsten, maar één consequentie wil hij sowieso al benoemen. “Als de dader lid is van de supportersvereniging, dan zullen wij hem per direct royeren.” De twee noemen de man ook geen supporter, 'want een échte PSV-supporter doet dit niet'.

