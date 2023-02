Geen paard meer in de gang… maar een paar krakers bereikten tóch de top 100

Waar vroeger André van Duin steevast op nummer 1 eindigde in de hitlijsten tijdens carnaval, zijn die tijden echt veranderd. Carnavalsmuziek heeft veel minder impact op de Top 100 dan vroeger. Maar voor de echte carnavalsliefhebbers brengen we tóch een lijstje met carnavalshits die dit jaar het beste scoorden in de Nederlandse Top 100.

Het nummer 'Willempie' van André van Duin stond in 1976 drie weken lang op de eerste plaats van de toen nog Nederlandse Top 40. Ook 'K heb hele grote bloemkolen' en 'Er staat een paard in de gang' bleken waar hitmateriaal. De carnavalshits van nu scoren beduidend minder hoog. In de Single Top 100 staat deze week slechts een handvol feestliedjes, maar ze komen dus wél voor in de lijst. Nummer 59 - Marco Schuitmaker

Volkszanger Marco Schuitmaker is met zijn lied Engelbewaarder het hoogstgenoteerde feestnummer in de Single Top 100. Vorige week stond hij nog op plek 72. Het feest der zotten heeft zijn notering goed gedaan.

Wachten op privacy instellingen...

Nummer 68 – Jan Biggel

Jan Biggel keert deze week terug op nummer 68 met zijn hit 'Ons Moeder Zeej Nog'. Vorig jaar stond het nummer 25 weken lang op nummer vijftien van de lijst. Zijn nieuwe carnavalslied 'Als bij ons d'n hoan weer kraait', komt niet voor in de lijst.

Wachten op privacy instellingen...

Nummer 76 en nummer 79 – Snollebollekes

Het inmiddels herkenbare nummer ‘Links, Rechts’ van de Snollebollekes maakt een rentree op nummer 76. Het nummer werd al in 2015 uitgebracht en komt met carnaval steevast terug in de hitlijst. Het nieuwe nummer ‘Hullemal Kapot’ komt binnen op nummer 79. De Snollebollekes staan voor de twaalfde keer in de Top 100.

Wachten op privacy instellingen...

Nummer 96 - Wesly Bronkhorst

Hekkensluiter van het feestrepertoire in de Single Top 100 is Wesly Bronkhorst met het nummer Amalia. Het lied stond eerst op nummer 91 en is tijdens carnaval dus een paar plaatsen gezakt in de lijst.