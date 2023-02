112-nieuws: mishandeling op recreatiepark • fietsster aangereden

09.30

Er is een man van 22 aangehouden na de steekpartij van gisteravond in zijn woonplaats Breda. Hij had zichzelf bij de politie gemeld. Bij de politie was rond tien uur het bericht binnengekomen dat er in de buurt van een voetbalveldje aan de Kesterenlaan een steekpartij was geweest. Hierbij raakte iemand gewond. Het slachtoffer, een man van 29, was daarna naar huis gelopen en heeft toen ook de politie gebeld.

Agenten zijn meteen naar de plek gegaan waar hij gestoken zou zijn, maar de verdachte was er niet meer. Het slachtoffer was inmiddels met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk hebben de verdachte en het slachtoffer een ruzie gehad, die uiteindelijk tot de steekpartij heeft geleid, zo laat de politie weten.