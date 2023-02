Zware mishandeling in Diessen werd gefilmd: dit is waarom mensen dat doen

De zware mishandeling in Diessen op carnavalsdinsdag werd door omstanders gefilmd. Op de beelden is te zien dat zelfs een van de verdachten filmde hoe hij insloeg op het 16-jarige slachtoffer. Mediapsycholoog Mischa Coster legt uit waarom mensen gewelddadige gebeurtenissen filmen en waarom we dit soort beelden graag bekijken.

"Als dader film je jezelf niet zo snel, tenzij er iets niet goed zit in je hoofd", stelt Coster. "Je filmt jezelf als dader alleen als je bedacht hebt dat je gaat vechten." Het gebeurt wel vaker dat omstanders filmen als mensen met elkaar op de vuist gaan. "Meestal gewoon om te delen wat ze meemaken. Soms ook om zich te verschuilen achter de telefoon, zodat ze zelf niet betrokken worden bij het geweld."

"Je telefoon pakken als je wordt aangevallen? Daar heb je meestal geen tijd voor."

Op de beelden uit Diessen is zichtbaar hoe meerdere jongens een andere jongen mishandelen. Drie van de verdachten meldden zichzelf bij de politie na de vechtpartij. Ze zeggen dat het eerder op de avond al misging, na een ruzie tussen twee groepen in partycentrum Hercules. Volgens hen werden zij eerst aangevallen en wilden ze daarna wraak. Daarop mishandelden ze de 16-jarige jongen. Dat kan het filmen verklaren. Mogelijk had iemand zijn telefoon al paraat toen er opnieuw een confrontatie ontstond. Coster: "Je telefoon pakken als je wordt aangevallen? Daar heb je meestal geen tijd voor."

"We zoeken emoties op, positief en negatief."

De beelden van de vechtpartij verschenen online en daar werden ze goed bekeken. "Mensen zijn erg nieuwsgierig", verklaart Coster. "We zoeken emoties op, positief en negatief. Dat hebben we ook nodig als mensen." Daarom scoren deze gewelddadige beelden hoge kijkcijfers op het internet. "De meeste mensen zien niet elke dag een vechtpartij. Dat trekt aan. Een waarschuwing dat beelden schokkend kunnen zijn, maakt zo'n video nog aantrekkelijker." En als je vrienden erover praten? "Dan ga je zelf ook kijken. Je wil toch weten waar het over gaat." Beelden van de mishandeling in Diessen: