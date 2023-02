Steeds minder bushaltes in Brabant: in Geffen verdwenen ze zelfs

Er zijn steeds minder bushaltes in Brabant. De afgelopen vijf jaar is in onze provincie het aantal bushaltes met 6 procent gedaald. De gemeente Loon op Zand leverde de meeste bushaltes in, acht in totaal. Nu zijn er nog twaalf haltes in die gemeente. In Baarle-Nassau is juist sprake van bijna een verdubbeling, van 12 naar 22 haltes.

In 2018 telde Brabant 2900 bushaltes. Vijf jaar later stokt de teller op 2740. Dat betekent een afname van 160. Dit blijkt uit cijfers die de NOS en de regionale omroepen hebben verzameld.

Geffen levert bushaltes in

Een andere conclusie is dat er verspreid over heel het land 67 dorpen bij zijn gekomen zonder bushalte binnen de bebouwde kom. Geffen, waar vijfduizend mensen wonen, telde in 2018 nog vijf bushaltes. Nu stopt de bus alleen bij een halte naast de snelweg A59, op dik anderhalve kilometer afstand van het Dorpsplein.

Onlangs werd bekend dat het dagelijks bestuur van de provincie het busaanbod voor Andel (gemeente Altena) wilde terugschroeven. Na protesten die zelfs in Den Haag werden gehoord, zagen Gedeputeerde Staten af van dit voornemen. Voor vooral scholieren en ouderen is elke bushalte die wegvalt, er een te veel.

'Problemen voor mensen met lage inkomens'

De resultaten van het NOS-onderzoek sluiten aan bij die van vorig jaar van het Planbureau voor de Leefomgeving. Jeroen Bastiaanssen: "Wij constateerden dat de bereikbaarheid van voorzieningen en banen in het landelijke gebied én in dorpen en stadsranden beperkt is voor wie afhankelijk is van openbaar vervoer. Bovendien is die bereikbaarheid afgenomen door vermindering van het openbaar vervoer. Mensen met lage inkomens kunnen hierdoor het snelst in de problemen raken."

Hoeveel mensen echt last hebben van het verdwijnen van bushaltes is moeilijk te zeggen. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft schat dat het de afgelopen vijf jaar om minder dan één procent van de busreizigers ging. "Haltes die worden opgeheven zijn vaak relatief rustig. Bovendien kan een deel van de mensen prima naar een halte even verderop lopen of overstappen op de auto of e-bike."

'Openbaar vervoer onder druk'

Hij erkent dat de verschraling schrijnende situaties kan opleveren, maar noemt het ook begrijpelijk dat haltes verdwijnen. "Op het platteland staat het openbaar vervoer onder druk, omdat het aantal gebruikers beperkt is. Steeds meer mensen hebben een auto, meer mensen hebben een e-bike, je kunt boodschappen online doen en je familie via Skype spreken. Bovendien zijn er op een aantal plaatsen alternatieven zoals doelgroepenvervoer, gesubsidieerde taxi's en vrijwilligers."

Belangrijke vraag is voor wie het openbaar vervoer bedoeld is. Meurs: "Wil je mensen uit de auto krijgen of zie je het openbaar vervoer als basisvoorziening voor mensen die het nodig hebben omdat ze geen auto bezitten of slecht ter been zijn? Je kunt niet beide groepen tegelijkertijd bedienen met een regulier bussysteem."

Bekijk hier de cijfers per gemeente en provincie.

