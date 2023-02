Goed nieuws voor leerlingen Curio: scholierenbuslijn blijft bestaan

Indy, Wessel, Line en de andere leerlingen van vmbo-school Curio Prinsentuin in Andel kunnen opgelucht ademhalen. Hun buslijn blijft bestaan, zo heeft de provincie donderdag besloten. De speciale scholierenbussen dreigden vanaf 2025 te verdwijnen.

Reden voor de leerlingen om in actie te komen. Zo startten ze een petitie die 3000 keer getekend werd, gingen ze langs bij de provincie en bezochten ze zelfs de Tweede Kamer om met leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat te praten.

De provincie maakte vorig jaar openbaarvervoersplannen die vanaf juli 2025 ingaan. In die plannen was geen ruimte meer voor de speciale scholierenlijnen die van en naar de school in Andel rijden.

Reistijd

Dat zou een veel langere reistijd betekenen, waardoor leerlingen mogelijk zelfs een andere school zouden moeten kunnen kiezen. Het leerlingenaantal zou kunnen kelderen van 640 naar 40 en met zo weinig leerlingen kun je de school niet runnen.

Maar die plannen zijn nu dus aangepast. De vervoerder die bij de openbare aanbesteding de concessie wint, moet de scholierenlijn tussen 2025 en 2028 voortzetten, zo staat in het nieuwe programma van eisen. Het gaat om de routes vanuit de gemeente Drimmelen, de gemeente Dongen en vanaf Kromme Nol in Wijk en Aalburg.

Route

Hoe vaak de bus moet rijden, is afhankelijk van de route. Zowel 's ochtends als 's middags moet er minstens één keer een directe rit zijn naar de school en het gaat om maximaal drie ritten per ochtend en per middag. In de vakanties hoeft de busvervoerder niet te rijden.

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van de provincie: “We hebben goed naar alle opmerkingen en adviezen geluisterd. Sommige hebben we overgenomen, andere niet. Naar de lijnen naar Andel hebben we nog eens goed gekeken en daar een passende oplossing voor gevonden.“

Een woordvoerder van het Curio heeft het nieuws net vernomen, maar kan nog geen reactie geven. "We gaan dit eerst intern bespreken."

