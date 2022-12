Indy wil dat haar schoolbus blijft rijden en daarom ging ze naar Den Haag

Indy van Mook uit Oosterhout strijdt voor haar schoolbus. Net als veel andere leerlingen van vmbo-school Curio Prinsenstuin in Andel maakt ze gebruik van de speciale scholierenbuslijn, maar die dreigt te verdwijnen vanaf juli 2025. Daarom startten de leerlingen van de school met een petitie. En die ging Indy samen met een aantal medeleerlingen overhandigen aan een aantal Tweede Kamerleden in Den Haag. "Het was ontzettend spannend, maar ook supervet."

Er werden al Kamervragen gesteld over de kwestie, door SP, BBB en D66. En nu waren ze de scholieren uitgenodigd om te komen praten, door leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Dus togen Indy en en haar medescholieren dinsdag naar Den Haag. Daar werd de petitie tegen het schrappen van de scholierenlijnen overhandigd. Die was bijna 3000 keer ondertekend.

"In het ergste geval moet de school sluiten."

Indy vertelde aan de Kamerleden wat het stoppen met het scholierenvervoer voor gevolgen voor de school zou kunnen hebben. "In het ergste geval moet die sluiten omdat te veel leerlingen de school niet meer kunnen bereiken. Het leerlingenaantal zou kunnen kelderen van 640 naar 40. En met zo weinig leerlingen kun je de school niet runnen." Ook Wessel en Line deden hun verhaal. Zij vertelden hoe ze nu naar school gaan en hoe lang het duurt als ze met het normale openbaar vervoer zouden moeten gaan. "Dan zijn we anderhalf uur onderweg, met bussen waar ook onbekende reizigers in zitten. En als de openbare bus vol zit, rijdt die door", aldus de leerlingen. De provincie heeft nieuwe openbaar vervoersplannen gemaakt, die vanaf juli 2025 ingaan. In die plannen is geen ruimte meer voor een groot deel van de acht speciale scholierenlijnen die van en naar de school in Andel rijden. Maar Indy heeft goede hoop dat de provincie de plannen nog zal aanpassen.

"De provincie neemt het het besluit, maar Den Haag is verantwoordelijk."

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter bij Curio, legt dat uit: "De drie Kamerleden hebben beloofd dat ze het probleem nog een keer in de Kamer gaan bespreken. Ook zullen ze aan de Statenleden laten weten hoe zij erin staan. Hoewel de provincie het besluit neemt zijn ze in Den Haag verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de kleine kernen. Daarom wilden ze ook graag ons verhaal horen. Ze willen casussen horen, wat voor problemen er in de praktijk spelen." Op 31 januari 2023 wordt duidelijk of de provincie de plannen terugdraait.