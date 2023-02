112-nieuws: verkeerschaos na ongeluk Eindhoven • auto botst tegen woning

16.20

Twee medewerkers van de ambulance ontdekten zaterdagnacht op de Engelseweg in Helmond een man die lachgas gebruikte terwijl hij in zijn auto zat. De wagen stond rond kwart voor één met gevarenlichten aan stil op de weg. Om er zeker van te zijn dat alles in orde was, spraken de ambulancebroeders hem aan. Tijdens het gesprek inhaleerde de bestuurder meerdere keren lachgasballonnen. Niet veel later reed hij door naar een tankstation. Op het wegdek lag een oliespoor, omdat de man op weg naar het tankstation iets had geraakt waardoor de onderkant van het voertuig beschadigd was. Agenten hebben hem aangehouden.

