Politie rolt pillendrukkerij op in pand Breda, omgeving afgesloten

In een woning aan het Oranje Nassauplein in Breda heeft de politie zondagmiddag een pillendrukkerij ontdekt. De omgeving rond het appartementencomplex is afgesloten, specialistische diensten doen onderzoek.

De brandweer was enige tijd bij het pand aanweizg maar is weer vertrokken. Ook is de politie is er, agenten dragen mondkapjes en een veiligheidsbril.

Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie. Ook is nog onduidelijk hoe groot de productie was.