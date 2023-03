Dorp vreest komst van 'nieuwe Jomanda' en alle overlast die daarbij hoort

Frontrunners Ministries van voorganger Tom de Wal wil in Dussen een zalencentrum bouwen voor genezings- en bevrijdingsdiensten. Mensen zouden daar genezen kunnen kunnen worden van ziektes en bevrijd kunnen worden van de duivel. Niet alle Dussenaren zijn blij met de komst van een 'nieuwe Jomanda' en de bijbehorende overlast. In deel 4 van onze podcastserie 'Op hoop van zegen' hoor je hoe de religieuze organisatie aan de benodigde 8 miljoen euro komt: 'BMW van God'.

Dussen is een klein dorpje en telt zo'n 2500 inwoners. In januari vorig jaar kwamen Helga en Rob er wonen. "Als we toen van deze plannen hadden geweten, hadden we het huis waarschijnlijk niet gekocht."

Helga is de petitie dan ook gestart omdat ze zich zorgen maakt. "Er zijn verschillende activiteiten. Je leest overal dat ze steeds meer volgers trekken. Er wordt geroepen dat het een soort nieuwe Jomanda is. Als je dan bedenkt dat Tiel de gebedsgenezeres Jomanda indertijd niet aankon, hoe moet Dussen dit dan aankunnen?" Inmiddels is de petitie ruim 300 keer ondertekend.

Helga geeft aan dat het hen niet persoonlijk om voorganger Tom de Wal en de activiteiten van Frontrunners Ministries gaat. "Het is absoluut niet ons kopje thee, maar iedereen mag geloven wat ze willen geloven. Wij zijn met name bezorgd over de drukte en overlast die het met zich mee gaat brengen. Maar dat homoseksualiteit een duivel is die moet worden uitgedreven, zo kijken wij niet tegen mensen aan."