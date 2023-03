Geen tips over liquidaties in Eindhoven, onderzoek is stilgelegd

Het rechercheonderzoek naar een aantal liquidaties en liquidatiepogingen in 2018 en 2019 in Eindhoven en omgeving is stilgelegd. Een reeks beloningen voor tips in deze zaken heeft niets opgeleverd. Dat meldt de politie na vragen van Omroep Brabant. "De recherche doet niet langer actief onderzoek, maar alle tips en informatie blijven welkom", zegt een woordvoerder. Eerder ontdekte Omroep Brabant dat het uitloven van een beloning in onze provincie de afgelopen tien jaar geen enkele gouden tip opleverde.

Twee doden, enkele gewonden en gebouwen waarvan de pui aan gort is geschoten. Dat is het brute resultaat van een opeenstapeling aan gewelddadigheden in Eindhoven, Best en Valkenswaard. Groeperingen die elkaar naar het leven stonden, vochten hun vetes tussen 11 maart 2018 en 2 december 2019 op straat uit. Soms zelfs op klaarlichte dag.

Zo werd Frank Kerssens 's ochtends in april 2019 bij zijn moeder op de stoep in Eindhoven geliquideerd. Hij was de tweede dode, nadat een jaar eerder al Toon Sweegers in zijn auto werd doodgeschoten door iemand met een automatisch vuurwapen.

Signalement

Bij andere schietpartijen had het doelwit simpelweg geluk. Meerdere keren haperde het vuurwapen en gingen daders ervandoor. Hierdoor raakten sommigen 'slechts' ernstig gewond of kwamen zij er zelfs zonder letsel vanaf.

Het grove geweld hield Eindhoven en omstreken behoorlijk bezig, toen de politie in 2020 met groot nieuws naar buiten kwam. De recherche linkte tien van deze ernstige schietpartijen aan elkaar. Zo leken de schutter of schutters op camerabeelden vaak sterk op elkaar. Zo had de dader vaak hetzelfde postuur: slank en een lengte van rond de 1,70 meter. Bij zeven schietpartijen vluchtten de dader op zwarte scooters.

115.000 euro

Om de zoektocht naar de daders kracht bij te zetten, loofde justitie in tien zaken beloningen uit. In totaal ligt er 115.000 euro klaar voor degenen die met gouden tips in deze zaken op de proppen komen.

De politie hoopte dat betrokkenen gaan praten of dat mensen zich bij met informatie melden, maar het bleef akelig stil. In 2021 zei recherchechef Toine van Loenhout van de politie Oost-Brabant tegen het Eindhovens Dagblad al dat de politie 'geen enkele tip heeft binnengekregen die ons verder kon helpen'.

'Geen nieuws'

En ook nu geeft de politie na vragen van Omroep Brabant aan dat er geen doorbraak te melden is. Sterker nog: het onderzoek is stilgelegd. "De recherche doet niet langer actief onderzoek naar de zaken, maar alle tips en informatie rondom deze zaken blijven welkom", schrijft een woordvoerder. Want: "Zodra er weer een nieuwe tip binnenkomt zal daar weer onderzoek naar gedaan worden."

Het uitloven van in totaal 115.000 euro aan tipgelden, leidde dus ook niet tot oplossingen in deze ernstige geweldszaken. De beloningen staan nog steeds uit voor wie met gouden tips op de proppen komt.

