Spookrijder reed met hoge snelheid voetganger dood: 5 jaar cel

Mustaffa S., de 22-jarige man uit Rotterdam die vorig jaar mei in Tilburg een 66-jarige inwoner van die stad doodreed, moet vijf jaar de cel in, met aftrek van voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag beslist. De Rotterdammer reed met 117 kilometer per uur over de Besterdring in Tilburg, schepte het slachtoffer en vluchtte daarna.

Mustaffa S. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij krijgt, naast de celstraf, ook een rijverbod van vijf jaar. Tegen hem werd door het Openbaar Ministerie (OM) zeven jaar cel en een rijverbod van tien jaar geëist.

De straf is lager dan de eis, omdat de rechtbank vindt dat niet bewezen kan worden dat de verdachte de bedoeling had iemand om het leven te brengen, of dat hij de kans daarop bewust voor lief nam.

"De man heeft verklaard veel spijt te hebben. Hij heeft een bekennende verklaring afgelegd en geen excuus gezocht", zei de rechtbank dinsdag bij de uitspraak. "Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn roekeloze gedrag."

Het fatale ongeluk gebeurde op maandagavond 30 mei 2022 tegen middernacht. Achter het stuur van de auto zat Mustaffa S., die al spookrijdend langs een oversteekplaats met verkeerslichten reed met een gehuurde auto. Hij schepte de 66-jarige Tilburger. “Ik ben een autoliefhebber en ik wilde indruk maken op mijn vrienden”, zei de verdachte bij de behandeling van de zaak, twee weken geleden.

Hij liet de Tilburger na de aanrijding voor dood achter. "Hij had de nabestaanden pijn kunnen besparen door meneer niet zo aan zijn lot over te laten", zei de voorzitter van de rechtbank dinsdag.

Veel te hard

Niet alleen op de Besterdring, waar het die avond zo vreselijk mis ging, reed de Rotterdammer veel te hard. Uit metingen bleek dat hij op de Paleisring tussen de 98 en 113 kilometer per uur reed, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Op de plek van het ongeluk reed hij nog iets harder. "Ik wilde een auto inhalen", zei hij erover.

Mustaffa kent de Besterdring goed. Zijn broer heeft daar een avondwinkel en hij was daar bedrijfsleider. "Ik heb de hele rit onverantwoord gereden, dat geef ik toe. Maar in mijn beleving steekt daar bijna nooit iemand over, het is geen excuus", zei de man eerder in de rechtbank. "Ik heb die hele avond onverantwoord en hard gereden."

Op de vlucht

Na het ongeluk stopte Mustaffa niet. Hij reed nog zo'n vierhonderd meter verder en vluchtte de Burger Company in. Vrienden die bij hem in de auto zaten, wasten zich en trokken andere kleren aan.

Mustaffa zelf ging er uiteindelijk via het dak van het restaurant vandoor. "Ik was in paniek, ik kon niet meer nadenken. Ik bevroor volledig. Ik heb mijn verloofde gebeld maar daar kan ik niks meer van herinneren", vertelde hij geëmotioneerd in de rechtbank.

Na het ongeluk raakte Mustaffa in paniek: "Ik wist dat het geen zin had om de man te helpen omdat hij toch dood zou zijn. Ik wilde in het restaurant gewoon wachten tot de politie zou komen. Maar ik raakte nog meer in paniek en ben weggelopen."

Eerder in de fout

Het was niet voor het eerst dat de man veel te hard reed. Een jaar voor het fatale ongeluk reed hij met 170 kilometer per uur over de A15. Hij kreeg toen een boete en een rijontzegging.