Arrestatieteam houdt man aan na plaatsen granaat bij zonnestudio

Een arrestatieteam heeft dinsdagochtend vroeg een man aangehouden in Den Bosch. Hij wordt ervan verdacht dat hij in de zomer van vorig jaar een granaat plaatste bij een dichtgetimmerde zonnestudio aan de Hildebrandstraat in Den Bosch.

Het explosief hing begin juli aan een stuk tape aan de buitenkant van de zaak. De politie besloot direct na de vondst acht omliggende gebouwen te ontruimen. De omgeving werd in een straal van vijftig meter afgezet. De EOD verwijderde het explosief waarna de omgeving weer kon worden vrijgegeven. Een van de omwonenden zei destijds dat het vaak onrustig was rond de zonnestudio. Witwassen

De getroffen zonnestudio was korte tijd eerder al gesloten door de gemeente en dichtgetimmerd. Volgens het BD nam burgemeester Jack Mikkers deze beslissing om 'een eind te maken aan een ernstige verstoring van de openbare orde'. Bertie van D. zou de eigenaar zijn van deze zonnestudio. Hij werd veroordeeld tot acht jaar cel voor zijn betrokkenheid bij crystalmethlaboratoria. Het gebouw in de Hildebrandstraat zou gebruikt zijn om geld wit te wassen. LEES OOK: Granaat verwijderd van gebouw in Den Bosch, buurt hoorde 's nachts al knal