Vluchtelingen worden verspreid over kleinere opvanglocaties in Meierijstad

Meierijstad gaat de komende jaren vluchtelingen en asielzoekers opvangen op meerdere plekken verspreid over de gemeente. De opvang voor 120 statushouders op een vakantiepark bij Sint-Oedenrode springt daarbij het meest in het oog. Maar eerst komen daar zeventig tot tachtig minderjarige jongeren. Ook komen er flexwoningen voor statushouders. Dat blijkt uit een plan dat de gemeente dinsdag heeft gepresenteerd.

De gemeente Meierijstad met 80.000 inwoners moet dit jaar 300 asielzoekers, 450 gevluchte Oekraïners en 200 statushouders opvangen. “We willen vooral meerdere kleinere locaties”, zegt burgemeester Kees van Rooij. “Niet meer dan 500 mensen op één plek. Dus niet zoals dat gebruikelijk is bij een asielzoekerscentrum.”

De grote plaatsen in de gemeente, Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode gaan allemaal een deel opvangen.

Crisisopvang

Op dit moment vangt de gemeente alleen zo’n 420 Oekraïense vluchtelingen op. Die wonen onder meer in een voormalig klooster in Veghel, een oude bank in Sint-Oedenrode en in verschillende huizen verspreid over de gemeente. “We dachten dat de opvang maar voor een half jaar nodig zou zijn en dat de mensen dan weer terug zouden gaan”, zegt de burgemeester. “Die plekken willen we nu verlengen.”

Een kantoorgebouw aan de Heidebloemstraat in Schijndel en het oude gemeentehuis in die plaats worden een tijdelijke crisisopvang. In totaal is daar plek voor 190 asielzoekers. Daar komen dan vooral mensen die nu opgevangen worden op Landgoed Velder in Liempde en al op veel andere tijdelijke plekken hebben gewoond. “We willen van het gehop met mensen af”, zegt burgemeester Van Rooij. “Dit zou dan ook hun laatste plek moeten zijn.”

Chalets

De meest opvallende plek is vakantiepark Boschvoort bij Sint-Oedenrode. Op dat park staan nu zo’n achttien chalets. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoeker (COA) wil daar 120 statushouders opvangen voor de komende drie tot zes jaar. Het zijn mensen die al een status hebben, maar nog wachten op de toewijzing van de gemeente waar ze uiteindelijk komen te wonen.

“Het is een soort wachtkamer”, zegt de burgemeester. Maar voordat er statushouders worden opgevangen wordt het park eerst gebruikt om zo’n zeventig tot tachtig alleenstaande minderjarige asielzoekers tijdelijk een plek te geven.

Flexwoningen

De gemeente moet het komende jaar ook nog 200 statushouders een plek geven. Er lagen al plannen voor 200 flexwoningen in de gemeente, die worden neergezet door de woningbedrijven. Maar de gemeente koopt nu zelf 144 flexwoningen en zet die huizen bij sportpark De Hopbel in Schijndel. Die huizen zijn voor statushouders, maar ook voor jongeren of spoedzoekers. “We willen voorkomen dat andere mensen minder kans maken op een huis nu we meer statushouders moeten opvangen”, zegt Kees van Rooij.

Maar of al deze maatregelen genoeg zijn, is nog maar de vraag. “Voor de korte termijn voldoen we hiermee aan onze opdracht. Er zullen nog meer Oekraïners komen. Maar we weten nog niet of er bijvoorbeeld nog meer vluchtelingen komen uit Turkije en Syrië door de aardbevingen daar”, aldus de burgemeester van Meierijstad.