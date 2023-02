Brabantse boeren welkom in Oekraïne: 'Wacht niet tot de oorlog voorbij is'

Oekraïne zit te springen om Nederlandse boeren. Dat zei de Oekraïense ambassadeur dinsdagmiddag bij de zuidelijke boerenorganisatie ZLTO in Den Bosch. Daar ondertekende hij een overeenkomst om de landbouw in zijn land, ondanks de oorlog, op peil te houden en boeren uit te nodigen om naar zijn land te komen.

Ambassadeur Maksym Kononenko vertelt dat zijn land er alles aan zal doen om Nederlandse boeren een warm welkom te bezorgen. "We willen alle initiatieven van Nederlandse boeren ondersteunen en hopen dat ze nu al naar Oekraïne willen komen en niet pas als de oorlog voorbij is."

Antoon Smits uit Wanroij weet hoe het is om te boeren in het land. Hij vertrok meteen na zijn opleiding aan de HAS in 2008 naar Oekraïne en was meteen verliefd. "Het is het mooiste land om te boeren", vertelt Antoon. "Het is de graanschuur van de wereld, de schaal, het klimaat, de bodem, alles in Oekraïne is ideaal voor de voedselproductie."

Antoon heeft een melkveebedrijf met 1800 koeien en er werken 180 Oekraïners op zijn bedrijf. Sinds zijn kinderen op de lagere school zitten reist hij constant heen en weer tussen Wanroij en Oekraïne. "Het is twee dagen rijden, net zover als naar Portugal", vertelt hij lachend.

Zijn bedrijf ligt ver van het slagveld in het oosten van het land en oorlogshandelingen maakt Antoon gelukkig nooit mee. Toch is er ooit een raket in het veld terechtgekomen. "We hebben de scherven bij elkaar gezocht en de politie gebeld", vertelt Antoon nuchter. Hij heeft er nooit aan gedacht om het bijltje erbij neer te gooien en het land te verlaten vanwege de oorlog.