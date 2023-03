Vrouw voor het leven verminkt, vriend krijgt drie jaar celstraf

Een 42-jarige man uit Oss moet drie jaar de cel in, omdat hij zijn vriendin in haar huis met een mes in haar voorhoofd heeft gesneden en haar met de dood heeft bedreigd. De vrouw hield er een blijvend litteken van 6 centimeter op haar voorhoofd aan over.

De rechtbank bepaalde ook dat de Ossenaar zich moet laten behandelen aan zijn psychische problemen. Verder kreeg hij een contactverbod van vijf jaar met de vrouw en hun kinderen.

Door het lint

De man was volgens de rechtbank door het lint gegaan nadat hij berichten had gelezen tussen zijn vriendin en een andere man. Een week eerder had hij via WhatsApp gewaarschuwd dat hij haar ‘ernstig ontsierend letsel’ zou toebrengen. Ook bedreigde hij haar met de dood.

Nadat hij de berichten tussen zijn vriendin en de man had gelezen, pakte hij een mes uit zijn eigen huis, stapte in zijn auto en reed hij naar het slachtoffer. In haar huis in Oss zette hij een mes op haar keel en begon tegen haar te schreeuwen. Toen ze viel, schopte de man haar en sneed hij in haar voorhoofd.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens de rechter schrikt de man er niet voor terug om zwaar geweld te gebruiken en daarmee te dreigen. De man heeft zich, lang geleden, ook al schuldig gemaakt aan ernstige geweldsdelicten.

De rechter hield ook rekening met een persoonlijkheidsstoornis bij de Ossenaar. Onder meer om deze reden kreeg hij ook een jaar voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten wanneer hij zich niet aan afspraken met de reclassering houdt.