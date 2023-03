Een hoogwerker als protest tegen komst van grote lichtgevende reclamezuil

Veel automobilisten die de afgelopen tijd langs de A50 bij Veghel reden hebben de spandoeken gezien waarmee Willem Smits uit Eerde protesteert tegen de komst van een enorme lichtgevende reclamezuil. De hoogwerker en de spandoeken stonden donderdagavond voor de raadszaal in Sint-Oedenrode. Twintig Eerdenaren wilden de gemeenteraad duidelijk maken dat die 30 meter hoge reclamezuil er echt niet moet komen. Maar zomaar nee tegen de plannen zeggen is niet zo makkelijk.

“Probeer het te vergelijken met een televisiescherm in de lucht”, zegt Willem Smits. “Maar dan twee keer honderd vierkante meter. Die iedere acht seconden van beeld verandert. Dat licht dat iedere keer verandert dat is te vergelijken met een vuurbal ofzo. Dat is zo immens.”

En dus is nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad van Meierijstad, waar Eerde onder valt. Die besprak donderdagavond een motie waarmee meerdere partijen de reclamezuil willen tegenhouden. “Het belang van 1100 handtekeningen weegt zwaarder dan het belang van één ondernemer”, zegt Karel van Lieshout van Lokaal Meierijstad.

Maar de reclamezuil tegenhouden kan niet zomaar. Want in het bestemmingsplan dat de gemeenteraad in 2017 heeft vastgesteld, staat dat er op die plek een reclamezuil mag komen. “We hebben toen zitten slapen”, zegt Laurens van Voorst van HART. “Het mag volgens het bestemmingsplan”, zegt Frank-Jan van Zutven van de VVD. “En een overheid moet het bestemmingsplan respecteren.” De motie krijgt dan ook geen meerderheid.

Daarmee is het nog niet definitief dat de reclamezuil er komt. Er ligt een vergunningsaanvraag. “Maar die moet nog getoetst worden”, laat wethouder Jan Goijaarts weten. Als de gemeente de vergunning gaat verlenen komt voor Willem Smits de kans om in bezwaar te gaan. De wethouder zegt intussen toe om in gesprek te gaan met de inwoners van Eerde en de Poort van Veghel.

