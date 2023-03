Een boze koningin en een protestlied: dorp wil zijn buslijn houden

Inwoners van Steensel zijn boos, één van de twee buslijnen door hun dorp wordt geschrapt. Om hun ongenoegen te uiten gingen ze met een protestlied, spandoeken en een ‘koningin met hofdames’ richting het provinciehuis. “Ik kan niet meer op elk moment van de dag dat ik wil een bus naar de stad nemen”, vertelt de boze José Meijer. “We zijn zeer teleurgesteld.”

Maar dat voordeel ziet het lid van de dorpsraad helemaal niet. “Probeer in de spits maar eens over de snelweg te rijden, dan ben je heel je tijdwinst alweer kwijt.” Daarnaast noemt hij de busverbinding essentieel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp. “Nu rijden er al bussen door omdat ze vol zitten. Straks stopt er op drukke momenten helemaal geen bus meer in Steensel.”

Op dit moment rijdt er vier keer per uur een bus van Steensel naar Eindhoven. Dat gaat binnenkort naar twee keer per uur. Lijn 19, van Bladel naar Eindhoven, blijft door het dorp gaan. Maar lijn 319 gaat voortaan via de snelweg A67 om Eersel heen.

Bijna duizend keer is de petitie voor het behoud van lijn 319 getekend. In het provinciehuis wordt deze aangenomen door de voorzitter van de stuurgroep mobiliteit Bart Verkade (GroenLinks). Hij kan de zorgen niet direct wegnemen. “Ik ga het onder de aandacht brengen bij de collega-statenleden. Het is wel een serieus groot probleem. Want als al de inwoners van Steensel straks de auto pakken in plaats van de bus is het probleem nog groter.”

Verkade heeft geen idee of de bus wel genoeg gebruikt wordt in het dorp. “Maar dat maakt ook helemaal niet uit: elke aanbod schept zijn nieuwe vraag. Dat zie je bij wegen, als we die nieuw aanleggen staat er binnen de kortste keren file. Dat is ook met een bus, als je een buslijn hebt zit die binnen de kortste keren vol.”

De provincie bepaalt welke buslijnen er zijn in Brabant, maar de vervoersmaatschappij mag die op details invullen. Die kan dus bepalen dat een bus om een dorp gaat en niet er doorheen. “Dat wil ik veranderen, wij moeten hier in het provinciehuis meer regie krijgen.”

Terwijl de petitie gedeeld wordt onder de statenleden vertrekken de inwoners van Steensel met de bus richting Eindhoven. Ze gaan met hun spandoeken, de koningin en het protestlied richting de vervoersmaatschappij. “Ik denk dat dit protest werkt. Het gaat namelijk niet om het schrappen van een hele buslijn, maar om het verleggen van de route. En daar zien wij helemaal geen meerwaarde in.”