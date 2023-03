Verpleger kinderdagverblijf verdacht van ontucht met kleuter: eis 2,5 jaar

De 56-jarige Maarten W. uit Hilvarenbeek wordt beschuldigd van ontucht met een jongetje van 5 toen hij als verpleger bij een medisch kinderdagverblijf in Waalre werkte. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad. De officier van justitie eiste vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 2,5 jaar celstraf plus zes maanden voorwaardelijk tegen de man.

De officier wil verder dat de man na zijn celstraf niet meer met met kinderen mag werken, maar ook een omgangsverbod met kinderen in het algemeen krijgt. Verder zou hij zich moeten laten behandelen. "Als ouder moet je erop kunnen vertrouwen dat je kind veilig is in de handen aan wie je hem toevertrouwt. Dat vertrouwen is op de meest gruwelijke wijze beschaamd." De verdachte ontkent alles.

Villa ExpertCare, het voormalige Mappa Mondo, is een dagverblijf voor kinderen die chronisch ziek zijn of die veel extra zorg nodig hebben. De kinderen kunnen ook blijven slapen bij de instelling in Waalre.

'Geheime wc'

De 56-jarige verpleger werd in mei 2022 op non-actief gesteld nadat een vader de politie had gebeld over diens zoontje. De vader geeft aan dat zijn zoontje eerst zindelijk was, maar later niet meer. Het jongetje vertelde over een 'geheime, speciale wc' op de eerste verdieping van het kinderdagverblijf. Dat ze daar samen hebben staan plassen.

De verdachte zou daarbij zijn geslachtsdeel hebben laten vasthouden door het 5-jarige jongetje. In juni werd bekend dat de verpleger was aangehouden. Tijdens een verhoor in een kindvriendelijke studio bij de politie vertelde het jongetje: "Ik moet aan zijn pieliewielie zitten en dat is eigenlijk helemaal niet fijn."

De verdachte ontkent dit: "Die geheime wc zegt mij niks. Hij kan het eigenlijk altijd zelf. Tenzij hij om hulp vroeg om de knoop dicht te doen van z’n broek of als hij vraagt om billen afgeven. Dan help je even.” Later stelt hij: "Ik heb niet met dat kind staan plassen. Met geen enkel kind. Helemaal niet." Maar ook een ander jongetje bevestigt het verhaal van de 'geheime wc' en zegt dat hij de piemel van de verpleger wel eens gezien heeft.

'Vreselijke ontdekking'

Er lagen eind vorig jaar tien aangiften en meldingen, maar in negen gevallen vond het Openbaar Ministerie geen hard bewijs tegen de verdachte. Daardoor bleef alleen deze zaak van het 5-jarige kind over. Het jongetje heeft een auto-immuunziekte waardoor hij extra zorg nodig heeft.

De ouders van de kleuter zijn bij de rechtszaak aanwezig, maar reageren via hun advocaat Noor Geraards: "Ons leven is abrupt stil komen te staan na deze vreselijke ontdekking. Het dagverblijf was de enige plek waar onze zoon in een veilig omgeving was en waar hij echt kind mocht zijn. Het onschuldige vrolijke mannetje dat altijd zo vrij en open was om te praten en contact te maken, heeft een wezenlijke verandering ondergaan."

Volgens de ouders is hun zoontje nu bang als zijn huisarts, tandarts of kapper (alle drie mannen) in zijn buurt komt. "Tijdens deze bezoeken staat hij nu doodsangstenuit en schreeuwt hij dat niemand meer aan hem mag komen. Ons gezin heeft een zware klap te verwerken. De juiste ondersteuning is tot op de dag van vandaag niet opgestart. "

Telefoon met kinderporno

In het huis van de verdachte werd een telefoon met kinderporno gevonden. Uit onderzoek is gebleken dat het niet om kinderen ging die verbleven bij Villa ExpertCare. De verdachte heeft de beelden ook niet zelf gemaakt.

Op zijn computer werd niets gevonden, maar waren wel recent 180 bestanden verwijderd. Er werden wel links gevonden die verwijzen naar kinderporno, maar er is geen materiaal aangetroffen. "Ik heb geen kinderpornografische afbeeldingen gezien," stelt de verdachte.



'Geschrokken'

De verdachte vertelt dat hij schrok toen hij werd gebeld over de aangifte. "Toen dat telefoontje kwam was ik zo verbijsterd. Mijn broer is de volgende dag meegegaan naar het gesprek op kantoor, want ik wist niet wat ik ging horen. Ik ben emotioneel geworden, heb wat tranen gelaten in de loop van het gesprek."

Een medewerker van het medisch kinderdagverblijf herkent dit beeld niet. "Ik vond zijn reactie erg gelaten. Hij heeft niet gevraagd naar de inhoud van de melding: niet naar wat er is gebeurd, niks."

De officier van justitie wil de verdachte psychisch laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De rechter vindt dat niet nodig.