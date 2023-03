Man gewond na schietpartij in Roosendaal

Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt na een schietincident aan de Philipslaan in Roosendaal. De schietpartij gebeurde iets voor halfvijf. Het slachtoffer is meerdere keren geraakt in zijn zij.

De dader is er volgens de politie vandoor gegaan in een zwarte auto. De man was aanspreekbaar. De auto van het slachtoffer staat op een kruising van de Philipslaan, in de wijk Kalsdonk. De straat is afgezet. De politie doet onderzoek, onder meer met een helikopter. Vanuit de lucht worden er onder andere beelden gemaakt van de plaats delict, laat de politie weten. Mensen die meer over de schietpartij weten, worden opgeroepen zich te melden via 0900-8844.