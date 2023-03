Bezoekers Efteling-tentoonstelling enthousiast: 'Het raakt me diep'

De eerste dag van de Efteling-tentoonstelling in Den Bosch was stijf uitverkocht. Van Pieckplaatjes tot Spookslotrelikwieën: honderden Eftelingvoorwerpen zijn in het Noordbrabants Museum te zien. "Het is magisch en groots", weet bezoeker Walter Scheerhoorn.

De Efteling is na zeventig jaar haast een museumstuk op zichzelf. Nooit eerder is er een Efteling-tentoonstelling geweest in een museum buiten het park. "Wij komen speciaal uit Drenthe. De emotie raak je diep in je hart", vertelt de 54-jarige Scheerhoorn. "Groots en boeiend." Ook de 16-jarige Eli van Loon wilde dolgraag komen kijken op deze eerste tentoonstellingsdag. "Het is zo leuk! Ik kijk echt met enthousiasme rond. Hier staan zoveel dingen die je in het park niet kunt zien." Anton Pieck

De collectie is groot: van originele tekeningen van Anton Pieck en de eerste spiegel van Sneeuwwitje uit de jaren '60 tot pas recent verwijderde stukken uit het gesloopte Spookslot. Het museum toont ook spullen die niet-Eftelingogen anders nooit zouden zien. Zoals een maquette van De Sprookjesboom, die jaren later in het Sprookjesbos is geplaatst. Toch zijn het niet alleen de sprookjes die voorbijkomen. De tentoonstelling werpt ook een blik op de verhouding van de magische Efteling met de realiteit van de wereld eromheen. Denk aan discussies over de vorig jaar verwijderde Monsieur Cannibale. Óf de moeizame uitbreidingsplannen en de frustraties daarover bij omwonenden.

De originele spiegel uit de jaren '60 (foto: Omroep Brabant).

Paddenstoelen

Bijna elke Eftelingbezoekers is wel een keer met de muzikale paddenstoel op de foto geweest. Het museum riep bezoekers op om foto's in te sturen. Honderden mensen hebben hun foto’s opgestuurd, die nu te zien zijn op een grote fotowand.

Het karretje uit de gesloopte bobslee (foto: Omroep Brabant).

“De Efteling is een fenomeen. Je gaat er heen als kind, ouder en grootouder. De tentoonstelling speelt in op die nostalgische gevoelens maar heeft naast nostalgie ook een historische insteek. De tentoonstelling is een feest van herkenning", zei Joris Westerink, conservator bij Het Noordbrabants Museum eerder. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 21 mei.

Een van de grotere stukken (foto: Omroep Brabant).

Een maquette van Baron1898.