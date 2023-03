Deze Eftelingfans kunnen zo hun eigen museum beginnen

Het is de eerste keer dat je originele Eftelingspullen buiten het park kunt zien. Tenminste, in een officieel museum. Dit weekend opent een expositie van honderden Eftelingvoorwerpen in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Daarmee wordt de zeventigste verjaardag van het attractiepark gevierd. Maar een heel aantal fans heeft thuis ook al prachtige collecties van Eftelingspulletjes verzameld. We zetten de mooiste Efteling-aan-huis-collecties voor je op een rij.

De Mini-Efteling in Nieuwkuijk

De drie broers Erwin, Jordi en Imre van Veldhoven runnen al sinds 1984 de Mini Efteling in Nieuwkuijk. Aan de ‘uit de hand gelopen hobby’ zou vorig jaar een eind komen, omdat de jongste broer Imre had aangekondigd ermee te stoppen. Maar bezoekers reageerden zo teleurgesteld op de aangekondigde sluiting, dat ze besloten toch weer open te gaan. LEES OOK: Mini Efteling gaat volgend jaar toch weer open, fans zijn opgelucht

Mini Efteling gaat volgend jaar toch weer open, fans zijn opgelucht (foto: Sander de Vaan)

Het Eftelingtoilet

Wat begon met een geinig idee, is inmiddels een jarenlang project geworden: het toilet van Joeri Damen in Etten-Leur verwordt langzaam tot een mini-Efteling. Met als een van de laatste aanwinsten: 626 gouden dukaten die het plafond opsieren. Ze komen uit Ezeltje-Strekje in het Sprookjesbos, Joeri had er bijna twee jaar voor gespaard. Dat je het toilet van een Efteling-fan betreedt, was ook vóór de voltooiing van het muntenplafond al duidelijk: met een gouden toiletbril en gouden wc-rol houder, een magische spiegel en Eftelinglogo's waar je maar kijkt, viel er geen andere conclusie te trekken. LEES OOK: 626 gouden dukaten: Efteling-wc van Joeri loopt volledig uit de hand

Foto: Joeri Damen

Gondoletta in garage

Geboren Eindhovenaar Roland Remie heeft een historisch Gondolettabootje bij hem thuis in Susteren staan. Hij kocht het via Marktplaats. "Het was zwaar verroest en zwart doordat er jaren water in had gestaan. Dat deed pijn!" Hij betaalde er 550 euro voor. "Een koopje!" Vervolgens trok hij zich elke zaterdag terug in zijn garage om het bootje de liefde te geven die het verdiende. En na ruim veertig uur werk blonk de Gondoletta weer als vroeger. "Mijn ultieme missie als verzamelaar is volbracht." LEES OOK: Gondolettabootje uit de Efteling in oude glorie hersteld: 'Missie volbracht'

Het bootje glimt weer als nooit tevoren (foto: Roland Remie).

De Nachtwacht, maar dan anders

Daan van Genechten uit Moergestel heeft ook iets bijzonders in huis. Hij schilderde De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn na, maar dan in Eftelingstijl. In totaal werkte hij ruim twintig uur aan de bijzondere digitale plaat met Gustave Hooghmoed, Roodkapje, Ezeltje Strekje en vele andere iconen uit het attractiepark in Kaatsheuvel. LEES OOK: Efteling-versie van De Nachtwacht met Roodkapje, Langnek en Kleinduimpje

De creatie van Daan (foto: Daan van Genechten).

Efteling-salontafel

Nick en zijn vrouw Linda bouwden in hun salontafel hun favoriete Efteling-attracties na met Lego. Het Limburgse stel was twaalf jaar eerder met aan het project begonnen en uiteindelijk waren ze met zijn vieren aan de slag met het kunstwerk. "Elke woensdagavond zaten we samen, genoten we van speciaalbier en bouwden we projecten”, vertelde Nick van bouwclub 'Bier en Lego' destijds. LEES OOK: Lego-salontafel vol Efteling-iconen laat het internet kwijlen: 'Het is een kunstwerk'

Foto: Bier en Lego.

Foto: Bier en Lego.