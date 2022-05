626 gouden dukaten: Efteling-wc van Joeri loopt volledig uit de hand

Wat begon met een geinig idee, is inmiddels een jarenlang project geworden: het toilet van Joeri verwordt langzaam tot een mini-Efteling. De nieuwste aanwinst: 626 gouden dukaten die het plafond opsieren. Ze komen uit Ezeltje-Strekje in het Sprookjesbos, Joeri Damen uit Etten-Leur heeft er bijna twee jaar op gespaard.

En nu dus een gouden plafond. Het kostte een klein kapitaal, want alle muntjes komen uit echt uit het Sprookjesbos, voor 50 cent per stuk. Rechtstreeks uit het achterwerk van de ezel. Toepasselijk wel. "Ze passen prima op het toilet inderdaad." Joeri heeft niet alle muntjes zelf gekocht. Vrienden, familie en bekenden spaarden voor hem mee. Zelfs de Efteling stuurde er een paar op.

"Ik had er van tevoren ook al wat in mijn eigen Efteling-collectie", vertelt Joeri. "En sommige mensen in mijn omgeving hadden nog wat liggen. En ik heb een paar buurmeisjes die regelmatig naar de Efteling gaan die telkens per se wat munten voor me mee wilden nemen."

Je zou denken dat er met honderden gouden munten aan het plafond nu dan een eind is gekomen aan 'project-Eftelingtoilet'. Maar niets is minder waar. Joeri heeft alweer nieuwe ideeën voor het kleinste kamertje in huis. "Ik heb nu een paar imitatie-rode schoentjes op het plafond", gaat hij van start. "Maar ik wil graag de echte. Ik wil niet bedelen hoor, bij de Efteling, maar eigenlijk wel", lacht hij. "Ze zijn welkom!"

En ook een ander knutselproject staat nog op het lijstje: doorspoelen met een gouden dukaat. "Ik ben nu bezig met een drukknop, die ervoor zorgt dat als je doorspoelt, je ook echt munten hoort vallen."

LEES OOK:

Efteling verrast Joeri met Ezeltje Strekje-munten voor zijn sprookjes-wc

Het toilet van Joeri is een sprookje uit de Efteling