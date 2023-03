Ramkraak op KPN XL-winkel, ondanks groot bord dat er weinig te halen valt

Op een KPN XL-winkel aan de Kruisvoort in Breda is afgelopen nacht rond twee uur een ramkraak gepleegd. De glazen ruit naast de toegangsdeur en het rolluik daarachter werden geforceerd, vermoedelijk met een auto. Onderdelen van een auto werden namelijk gevonden in de zaak. De ruit lag er volledig uit.

De politie was snel aanwezig, maar de verdachten waren toen al verdwenen. 'Deze winkel heeft geen waardevolle smartphones op voorraad'

Wat er is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt maar vermoedelijk zal het niet veel bijzonders zijn. Op de deur van de KPN XL-winkel is namelijk een groot bord bevestigd met de tekst: 'Deze winkel heeft geen waardevolle smartphones op voorraad. Koop je bij ons een wat duurder toestel? Dan bezorgen wij 'm bij je thuis'. De politie doet onderzoek en bekijkt beelden.

De politie doet onderzoek naar de ramkraak in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).