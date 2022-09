Dubbele ramkraak in Breda: Roemenen krijgen tot 3,5 jaar cel

Alle vijf de Roemenen die in maart een dubbele ramkraak op twee telefoonwinkels in Breda pleegden, gaan de cel in. De oudste verdachte kreeg drie en een half jaar, hij beweerde als enige dat hij niet bij de beroving betrokken is geweest.

Zijn vier landgenoten betuigden wel spijt tijdens de zitting, twee weken geleden. Een aantal zelfs met tranen in de ogen. Twee van hen kregen een gevangenisstraf van dertig maanden; de andere twee gaan drie jaar de cel in. De leeftijd van het vijftal varieert van 23 tot 38.

Buit in busje

Het Openbaar Ministerie (OM) had straffen tot vier jaar geëist. Op beveiligingsbeelden is duidelijk te zien hoe lomp de Roemenen te werk gingen. Er werd veel schade aangericht en voor tienduizenden euro’s aan onder meer telefoons, laptops en iPads meegenomen. De dieven werden nog dezelfde ochtend aangehouden in het Gelderse Duiven. In het busje waarin ze zaten, werd de buit teruggevonden.

De Roemenen hadden het op de ochtend van 15 maart gemunt op een winkel van Samsung en een Amac-filiaal die tegenover elkaar liggen aan de Eindstraat in Breda. Volgens het OM waren de diefstallen zorgvuldig en professioneel voorbereid, wat door de rechtbank wordt beaamd. De bedrijfsbus waarmee de ramkraken werd gepleegd, was een dag eerder gestolen in Strijbeek. Binnen twee minuten sloegen de mannen hun slag, waarna ze de bestelwagen achterlieten en in een andere auto wegreden.

'In Nederland belazerd'

Eén van de verdachten zei dat de ramkraken met zijn vijven waren gepleegd uit geldnood: "We zouden in Nederland werk en loon krijgen, maar zijn hier belazerd. We hadden dus geen geld om naar huis te kunnen."

De rechtbank vindt dat het vijftal moet worden gestraft, omdat de ramkraken bewezen zijn en omdat ze in Roemenië van de buit hadden willen profiteren. De Roemenen hebben niet alleen celstraffen gekregen: ze moeten ook een schadevergoeding betalen aan onder anderen de eigenaar van de bestelbus in Strijbeek, die enorm geschrokken was van de diefstal.

Het vijftal krijgt wel enige strafvermindering, omdat de aanhouding niet helemaal volgens de regels is verlopen. De advocaten hadden hierop gehamerd. Zij waren verder van mening dat de ramkraken niet op een professionele manier waren gepleegd. Ten slotte wezen ze op het feit dat hun cliënten, die al in voorarrest zitten, nu nog langer geen contact met hun familie kunnen hebben.

In de video hieronder zie je hoe de ramkraak verliep: