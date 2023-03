Schietpartij op klaarlichte dag, 'maar meer blauw op straat wordt lastig'

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal is de overlast en criminaliteit in de wijk Kalsdonk helemaal zat. Vrijdagmiddag stonden vijf mensen elkaar naar het leven op de Philipslaan. Er werd geslagen met stokken en er werd geschoten op klaarlichte dag. “De maat is vol”, aldus de burgemeester. Al heeft hij niet direct een oplossing: "Meer blauw op straat wordt lastig."

Van Midden heeft niet stilgezeten sinds de schietpartij voor veel onrust zorgde in de West-Brabantse stad. “Ik ben hier flink mee aan de slag gegaan. Dinsdag komt er een tent in de buurt te staan, waar de inwoners van de wijk in gesprek kunnen met politie en boa’s. Wat merken zij in de wijk, willen we weten. En met hun verhalen gaan we aan de slag. Een paar jaar geleden was er een zelfde situatie in de Diamantdijk. Die hebben we toen ook zo aangepakt.”

Geen aanhoudingen

Bij de schietpartij, vrijdagmiddag, werd een 19-jarige Roosendaler meerdere keren in zijn zij geschoten. Daarna gingen alle betrokkenen er in verschillende auto’s vandoor. Tot nog toe is er niemand aangehouden.

“De balans in een aantal wijken in Roosendaal is niet goed”, weet Van Midden. “Bijvoorbeeld Kalsdonk is echt een wijk om op lange termijn te investeren. Op korte termijn moet er ook wat gebeuren. Meer camera’s zou een optie kunnen zijn. Meer blauw op straat ook, maar dat is lastig met het huidige tekort aan agenten.”

Grote impact

De burgemeester weet dat er iets moet gebeuren. “Het gevoel van veiligheid is te laag in Roosendaal. Lager dan in andere steden en zo’n schietpartij draagt niet bij aan een beter gevoel. Er zijn te vaak incidenten met een te grote impact op de inwoners.”

Ook het openbaar ministerie neemt de schietpartij hoog op, weet Van Midden uit overleg. “Ik heb begrepen dat het onderzoek word geïntensiveerd.”