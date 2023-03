Trainer na trainer wordt ontslagen: maar gaat het daarna wel beter?

Dat het leven van een trainer niet over rozen gaat, weet nu ook Jack de Gier. Na de ongekende nederlaag van 13-0 bij PEC Zwolle werd de trainer door het bestuur van FC Den Bosch de laan uit gestuurd. De zoveelste in de competitie dit seizoen. Als trainer ben je eigenlijk de gedoodverfde zondebok. Maar betekent dat dat het daarna beter gaat?

“Nee, een trainerswissel maakt negen van de tien keer geen verschil”, verklapt sporteconoom Thomas Peeters, die daar onderzoek naar deed op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Peeters legt uit dat het vaak wel iets beter gaat met een club, maar dat dat ook zou gebeuren als die verder zou gaan zonder coach. “Ze vervangen de trainer meestal als het echt slecht gaat. Je moet je dan afvragen of het de volgende keer sowieso niet beter zou gaan. Want dit was een historische uitschieter.”

"Dat schokeffect is vaak voor de korte termijn.”

Ook Mario Captein, directeur van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, heeft er een hard hoofd in dat een nieuwe trainer bij FC Den Bosch wonderen gaat verrichten. Captein, voormalig speler en directeur van onder meer Helmond Sport: “Misschien dat het een schokeffect teweegbrengt en dat de spelers weer even getriggerd worden om beter te spelen. Maar dat is vaak voor de korte termijn.” Andere trainers die dit seizoen al werden ontslagen bij Brabantse clubs: Robert Molenaar van NAC Breda,

Kristof Aelbrecht van TOP Oss,

Kevin Hofland van Willem II,

Sven Swinnen van Helmond Sport. Als coach moet je ermee leren leven dat je baan aan een zijden draadje hangt. Natuurlijk ligt de kwaliteit van een club ook aan de spelers, maar uiteindelijk zijn vaak alle ogen gericht op de trainer.

"Nu kan het bestuur zeggen dat er alles aan is gedaan."