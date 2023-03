Horecavrouw Hanneke De Marco (50) na lang ziekbed overleden

Hanneke de Marco, gastvrouw en eigenaar van restaurant Amici d’Italia in Oss, is maandag op vijftigjarige leeftijd overleden. Ze raakte in 2020 door het coronavirus in coma en lag wekenlang in het ziekenhuis. Daarna volgde een lang ziekbed omdat ze een spierziekte kreeg.

Na drie jaar was er geen hoop meer op herstel. De Marco koos daarom zelf voor rust en overleed maandag in het bijzijn van haar familie, zo valt op Facebook te lezen.

Hanneke runde het Italiaanse restaurant Amici d'Italia sinds 2008 met haar man Bortelino de Marco. Hanneke was er de chef en gastvrouw. Maar toen ze in 2020 in het ziekenhuis belandde, nam haar dochter Anna het werk van haar over. Dankzij een crowdfundingsactie van vrienden en familie, bleef het restaurant overeind. Toen haar man in december 2021 overleed aan keelkanker, nam hun zoon Alessandro de zaak over. Hij runt ook nog steeds IJssalon Alessandro, die hij eerder van zijn vader overnam.

De familie laat op Facebook weten dat er donderdag afscheid kan worden genomen van Hanneke in het restaurant Amici. Daar kan een condoleanceregister worden getekend en is donatie mogelijk aan het Prinses Beatrix Spierfonds, voor meer onderzoek naar het Guillain-Barré syndroom. Vrijdag volgt in besloten kring het afscheid en de crematie.

