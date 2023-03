112-nieuws: vrouw bekneld bij ongeluk Lith • code oranje voor gladheid

20.45

Bij een ongeluk, vanavond op de Hertog Janstraat in Lith is een vrouw ernstig gewond geraakt. Ze raakte door onbekende oorzaak met haar auto van de weg en toen ze weer terugstuurde, werd daarbij de stoeprand uit de grond gereden. De hele voorkant van de auto is vernield. Het slachtoffer raakte bekneld in de auto en zat volgens de brandweer vast onder het dashboard. De hulpdiensten hadden veel moeite om de vrouw te bevrijden. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar landde uiteindelijk niet. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.