Bijrijder overlijdt bij scooterongeluk: 200 uur taakstraf voor bestuurder

Een 32-jarige scooterrijder die in Tilburg een ongeluk veroorzaakte waarbij zijn vriend (32) overleed, is veroordeeld tot 200 uur taakstraf. Hij krijgt daar bovenop een rijontzegging van een jaar. Zo heeft de rechter in Breda dinsdag beslist.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 8 september 2021 op de kruising Ringbaan-Zuid met de Tatraweg. De Tilburger reed tegen het verkeer in door rood, negeerde een verbodsbord en reed veel te hard. Vervolgens botste hij met zijn scooter tegen een auto die van links kwam. De klap was enorm. De scooterrijder raakte zwaargewond, zijn 32-jarige stadsgenoot die achterop zat, kwam om het leven. De omgeving lag na de botsing bezaaid met brokstukken. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee traumahelikopters, kwamen naar de plek van het ongeluk. Strafblad voor rijden onder invloed

De rechter neemt het roekeloze rijgedrag van de scooterrijder hoog op. Temeer omdat hij een bijrijder achterop had. De bestuurder kende de verkeerssituatie en wist dus dat hij erg veel risico nam. De man had ook een strafblad omdat hij eerder onder invloed van alcohol reed. Volgens de rechter neemt hij het dus wel vaker minder nauw met de verkeersregels en weegt dat mee in de straf die is opgelegd. Dat de scooterrijder zelf moest revalideren en de rest van zijn leven met een schuldgevoel rond moet lopen, ziet de rechtbank, net als justitie, als een verzachtende omstandigheid. Toch vindt de rechter de eis van de officier van justitie te laag. In plaats van 120 uur krijgt de man 200 uur taakstraf en mag hij een jaar lang niet rijden. Ook moet hij de ouders van zijn omgekomen vriend ieder 2500 euro schadevergoeding betalen.