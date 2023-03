Juf Melanie goedgekeurd door kinderen na inspraak bij sollicitatie

Het was even wennen voor de kinderen van groep drie en vier van basisschool Oudendijk in Woudrichem om halverwege het schooljaar een nieuwe juf voor de klas te krijgen. Maar na twee dagen is juf Melanie al goedgekeurd. De kinderen mochten voor de sollicitatie zelf aangeven wat ze belangrijk vinden aan een leerkracht voor de klas.

Op tekeningen maakten de kinderen vooraf aan de sollicitatieprocedure duidelijk wat voor juf ze graag willen. Het wensenlijstje was best lang. De juf moest natuurlijk lief zijn, goed les kunnen geven, maar ook sportief zijn. Zo wilde een van de leerlingen dat ze kan turnen en een split kan maken. Op het verlanglijstje stond ook dat ze moet kunnen mountainbiken. Sinds maandag staat Melanie Hagen voor de klas in Woudrichem. Ze is aangenomen omdat ze na een proefles van haar is goedgekeurd door de kinderen. Toch was het maandag best spannend voor de juf. Veel leerlingen zeggen de oude juf wel te missen, maar op de tweede schooldag van Melanie blijkt het ijs al te zijn gebroken.

"Natuurlijk mag ze blijven, ze is er net en is lief en kan goed les geven."

Hossend gaat de juf met de kinderen door de klas op de muziek van het Bananenlied. De stemming zit er al goed in. Een rondvraag langs wat leerlingen, leert dat Melanie goed in de smaak valt. Ondanks dat ze geen mountainbike heeft en de split niet meer kan maken. Op de vraag of ze mag blijven, is het antwoord van leerling Victoria: "Natuurlijk mag ze blijven, ze is er net en is lief en kan goed les geven."

Hossend door de klas met de nieuwe juf