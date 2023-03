Ook oudere chipmachines ASML mogen niet naar China, verbod van kabinet

Chipmachinemaker ASML in Veldhoven mag ook zijn oudere type halfgeleiders niet langer naar China exporteren. Er komt een verbod, zo heeft het kabinet besloten. Volgens minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) is dit nodig vanwege de 'internationale veiligheid.'

Er is al langer internationale druk op ASML. Volgens de Verenigde Staten kan China de chiptechnologie gebruiken voor de productie van wapens. De meest moderne machines van ASML, de zogenoemde extreme-ultraviolet-apparaten (EUV), mochten al niet naar China. Maar er komt nu ook een verbod op de oudere technologie, de deep ultraviolet (DUV) lithografiesystemen.

Minister Schreinemacher heeft over de maatregelen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Druk van Amerika

De maatregel komt niet onverwacht. Premier Mark Rutte sprak met de Amerikaanse president Biden over de export en in januari lekte al uit dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hadden bereikt over exportbeperking van chiptechnologie naar China.

"Dit is funest voor ASML", zei hightech-oorlogsdeskundige Paul Verhagen van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) toen tegen Omroep Brabant. China is een belangrijke afzetmarkt voor ASML. Het land is goed voor ongeveer 15 procent van de omzet van de chipmachinefabrikant.

Toch zag ASML eind januari nog geen reden om de groeiverwachting voor dit jaar los te laten. Topman Peter Wennink verwacht dat zijn bedrijf verder groeit dit jaar.

Wanneer het verbod ingaat, is onduidelijk. ASML zelf verwacht dat het nog wel enige tijd zal duren voordat de wet- en regelgeving echt van kracht zal zijn.

LEES OOK:

Rutte praat met Biden over ASML: 'Exportverbod China is funest'

ASML haalt 14 procent meer omzet en rekent op nog beter 2023

ASML: exportbeperking heeft nog geen gevolgen voor groei