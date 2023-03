De Efteling trok nog nooit zoveel bezoekers als afgelopen jaar

Pretpark de Efteling draaide in 2022 een recordjaar en verwelkomende bijna 5,5 miljoen bezoekers. Begin dat jaar was het park in Kaatsheuvel nog kort dicht door de coronamaatregelen. Volgens het park zelf is de stijging grotendeels een gevolg van ‘het feit dat men er weer op uit wilde’.

Ron Vorstermans Geschreven door